19歲少女肚子一天天隆起...激似3個月孕婦！　醫驚見「巴掌大」囊腫

▲19歲女學生長了巴掌大的囊腫。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

肚子上的「游泳圈」、手臂上的「拜拜肉」，是不少女生繞不開的話題，但浙江海寧19歲女學生妮妮（化名）對來說，確實一件揪心的事。她近期肚子突然隆起，看著像懷孕3、4個月那麼大，去醫院一查，竟然是卵巢上長了「巴掌大」的囊腫，直徑達15.6公分，最高點已經與肚臍齊平。

▲囊腫直徑達15.6公分。（圖／翻攝自搜狐）

綜合陸媒報導，19歲的妮妮是個身材纖瘦的女生，但近期肚子卻突然變大，剛開始她沒有重視，也沒有去醫院檢查，但鼓起來的肚子看著像3、4個月那麼大，這讓她有點心慌慌，日前趁陪同家人去醫院看診的機會，她自己也順便做了超音波檢查，結果讓她大吃一驚！

超音波檢查結果顯示，妮妮卵巢上的囊腫已經有15.6公分長，大概手掌那麼大。卵巢位於女性盆腔內，在肚臍下方的小腹部位，但小趙身體裡這個囊腫的最高點已經與肚臍眼齊平。

▲市婦幼保健醫院婦科主任王建列。（圖／翻攝自搜狐）

醫生表示，需要馬上動手術切除囊腫，以防病情惡化。考慮到患者未婚，年紀又比較小，市婦幼保健醫院婦科主任王建列決定，為妮妮進行微創手術，以保留正常卵巢組織，這樣對今後的生活、生育的影響也比較小。所幸手術治療一切順利，妮妮術後3天出院了。

醫生提醒，女孩青春發育期間會有一些腰腹部、臀部脂肪的沉積，但不至於導致腰圍的迅速增粗和腹部的明顯膨隆，如果遇到腰圍、腹圍短時間內迅速增粗的情況，千萬不要覺得只是簡單的「長胖」；婦女朋友也應該定期參加婦科檢查。