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機車突起步！害後座女童「倒栽蔥」　起身後狂追...竟遭狠父一腳踹在地

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▲女童從機車後座跌落。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸湖北一名父親本月16日騎著機車帶女兒去上學時，疑似因為機車起步太快，坐在後座的女兒沒抓穩就直接跌落下去，不過這名父親卻渾然不知繼續往前騎。等到女兒跑過去追上時，這名父親竟然不是趕緊詢問孩子有沒有哪裡受傷，而是一腳將孩子踹倒在地，引起許多網友憤怒。

根據陸媒報導，這名父親原本載著女兒行駛到某路口時停下來等紅燈，但沒想到他在綠燈時起步的又急又快，後面的女兒一個沒抓穩直接就跌落下去，而父親卻完全沒發覺逕自往前騎，而女童在跌倒後也迅速起身，追在爸爸的機車後面跑。

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▲父親騎車載著女兒。（圖／翻攝自微博）

從機車後方公車的行車紀錄器影片可以看到，女童跑了好幾十公尺後，加上公車司機不斷在後面按喇叭提醒，這名父親才在轉角處終於發現自己女兒不見了！就在公車司機以為是父女團圓的溫馨時刻時，這名父親居然上前將女童一腳踹在地上，其中還伴隨著嚴厲的責罵聲和女童淒厲的哭聲。

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▲女兒追著父親的機車跑。（圖／翻攝自微博）

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▲父親一腳踹向女兒。（圖／翻攝自微博）

影片流出後也引起許多網友熱議，除了責備這名父親外，許多人也指出當天正值下雨，但卻只有父親自己穿著雨衣，女童則淋著雨；而且女童原本是跑著追父親的，但等到爸爸停下後，女童卻從跑變成走，且手還放在手臂上不斷來回摸著袖子，很畏懼的樣子，似乎是覺得自己做錯事。

除了上述兩點外，網友也表示，一般正常的父母親遇到這種事，通常都會是心疼的直奔孩子身邊詢問狀況，但這名父親卻把車停在路邊，讓女童自己走危險的馬路中央，也沒有急忙的把她帶到安全的路邊。不少網友氣憤留言，「跌下去都怕死了，還踹孩子」、「根本是虐童」、「感覺有家暴習慣」、「自己小孩沒顧好，還怪孩子」。

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