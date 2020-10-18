廣告詞「請給我光明」...疑損國家尊嚴洩密　老品牌挨罰真相超展開

▲光明牛乳因為廣告詞挨罰不實傳言迅速傳開。（圖／翻攝微博 母嬰前沿網資訊‘）

記者任以芳／北京報導

大陸老字號光明牛乳業者，被上海市監管部門罰款30萬元人民幣，消息一傳開，有自媒體報導罰款理由是「請給我光明」的廣告詞，引起大陸網民關注和反感。最後，挨罰真相超展開，光明緊急發澄清稿，「因為在廣告中使用不規範的大陸地圖，跟廣告詞一點關係也沒有。」

上海老品牌光明牛乳近日挨罰30萬台幣，大約是130多萬台幣，根據大陸媒體新京報指出，消息疑似被有用心的人士炒作，出於某自媒體帳號轉載相關報道，以訛傳訛光明乳業的廣告詞「請給我光明」挨罰原因，內容指向因為損害國家利益、洩露國家秘密，最後引起大陸網民和境外媒體關注。

▲網路流傳「給我光明」廣告詞只是學生作品。（圖／翻攝微博 董先生Ｚz）

根據觀察者網報導指出，有國內網友找出之前廣告宣傳，發現光明乳業從未使用過「請給我光明」之類的廣告語，網上流傳的相似內容的宣傳畫，只是一名大學生的個人創作，並沒有獲得光明乳業授權使用，很顯然是遭人惡意操作話題。

該報導引述，上海市市場監督管理局今（18日）也在官方微博作出澄清，明確指出處罰決定系當事人在發佈廣告中使用的大陸地圖，未將我國領土表示完整、準確。做出行政處罰30萬元、責令停止發佈的規定，依據是違反《中華人民共和國廣告法》第九條第（四）項規定，發佈廣告損害國家的尊嚴或者利益，洩露國家秘密。」

▲大陸老字品牌發聲明稿澄清「請給我光明」的言論完全失實。（圖／翻攝微博 董先生Ｚz）

光明乳業緊急發出澄清稿表示，「我司為配合公司戰略規劃製作相關視頻，視頻委託上海曦夢文化傳媒有限公司進行製作。製作過程中，製作方工作疏漏，未將我國領土表示完整、準確。我司已停止發佈該視頻，且對事實行為認識深刻，積極配合調查，及時整改，並在第一時間進行排查，降低事件影響。」

光明強調，網絡上關於我司接受行政處罰原因是發佈廣告語「請給我光明」的言論完全失實，已造成惡劣影響，嚴重傷害了我司形象。希望廣大網友不信謠不傳謠，共同維護良好的網絡環境。