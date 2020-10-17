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老媽市場挑50元潮T！一看7字母「超人氣LOGO」尷尬了　老司機笑炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO媽買了一件50元潮T，讓人超害羞。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣的潮T穿上身也太害羞了吧！一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說媽媽去逛菜市場，看到有人在賣衣服，一件只要50元，就順手挑了上面有英文單字的T恤。結果原PO看到字樣後，忍不住「一臉尷尬」，其他人也紛紛笑噴，「這印的很精緻呀！媽媽懂買呦」、「媽媽懂你但媽媽不說」、「回頭率百分百。」

「我媽去逛菜市場，看到有人在賣衣服一件50塊，她順手買了一件給我。」這位男網友接著貼出照片，文中表示，「天下父母心，除了一臉尷尬收下，也不好意思去跟她解釋什麼……」到底為什麼原PO要一臉尷尬呢？原因就出在這件T恤上面。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲怎麼是成人網站的LOGO啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

看看照片，原PO媽挑的是一件黑底T恤，上面印有一個英文單字，7個字母的前面4字是白色，後面3字則有黃色色塊打底，並用黑色字樣呈現，看起來頗有設計感。但仔細一看這個單字卻是「Pornhub」，代表著目前全球最大的色情影片網站，T恤上印的就是網站LOGO。

照片一出，其他網友馬上露出老司機的微笑，「媽媽眼光高超。如果是我媽買的。一定每天穿」、「媽媽應該是在暗示你不要再上網了」、「好好喔，想要，才50」、「我懷疑媽媽在開車，但是我沒有足夠的證據」、「媽媽送給你的成年禮，意思就是叫你快結婚，別老是一個人看」、「回頭率百分百」、「媽媽會問『我買的衣服你怎麼都不穿？』。」

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