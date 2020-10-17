桃竹苗注意！停灌休耕1.7萬稻農受害...農水署籲快申辦補償

▲農水署長蔡昇甫（左四）前往農水署桃園管理處大園工作站，實地了解受理申請作業。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

水情吃緊，桃竹苗地區1.9萬公頃農田緊急啟動停灌，17日起迄26日為期10天內，受理停灌區內「實際從事耕作」稻農申請補償作業。農水署長蔡昇甫於受理申請首日，前往農水署桃園管理處大園工作站，實地了解受理申請作業時指出，停灌是非常不得已的措施，政府會從寬認定「實際從事耕作」稻農申請資格，籲請農友快到各工作站申請。

蔡昇甫署長是由市府農業局長郭承泉、農水署桃園管理處處長何明光、主任工程師黃文城、管理組長黃俊仁、總務組長林秀鳳、大園站長林志吉、石門管理處處長林昆賢等人士陪同，抵桃園管理處大園工作站，實地了解受理停灌休耕補償申請情形。

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▲農水署長蔡昇甫指出，停灌是非常不得已的措施，政府會從寬認定「實際從事耕作」稻農申請資格。（圖／記者楊淑媛攝）

農水署桃園管理處處長何明光表示，面對56年來首度汛期沒有颱風襲臺，桃竹苗地區水情吃緊，該處轄管的供灌農田有5,700多公頃受到影響，17,000多名「實際從事耕作」稻農受到影響，儘管該處已事先積極辦理巡查圳路、執行精確配水、實施分區輪灌、埤塘調度支援等應變措施，但仍不敵嚴峻水情。

▲新屋工作站受理申請。（圖／民眾賴先生提供）



因此，為確保2021年民生產業用水，可穩定供應至5月底，石門水庫自10月14日起停止供應農業灌溉用水，該處灌區除新莊、海山工作站轄區外，農水署桃園管理處此次停灌範圍含括：桃園、大竹、大園、大崙、草漯、新坡、觀音、新屋、湖口、大溪等10個工作站灌區，共304個水利小組。稻作補償金計算係以農家賺款的105%加生產成本計算，每公頃補償14萬元。

▲新屋工作站受理申請。（圖／民眾賴先生提供）

即日起受理停灌補償申請迄26日，為期10天（假日照常受理，受理時間自上午8:00至晚上21:00止），申請稻農需攜帶1、身份證或戶口名簿，2、印章或簽名，3、金融機構存摺影本，4、切結書等相關文件至本處桃園、大竹、大園、大崙、草漯、新坡、觀音、新屋、湖口、大溪等10個工作站申辦。

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