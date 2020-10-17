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兒遭勒贖70萬！警衝現場驚呆　人吹冷氣看電視...自導自演騙媽錢

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▲積欠70萬債務遭妨害自由，鳳警抽絲剝繭識破為自導自演 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲林姓男子自導自演被綁架竟是為了騙母親的錢 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

自導自演被綁架，竟是為了要來騙自己人的錢！高雄鳳山分局日前接獲一名婦女報案，指稱自己的兒子因為欠人家錢被綁架，對方要求將積欠的70萬元還清，警方立刻鎖定嫌犯，並到住家搜索，沒想到該名男子根本沒有被人限制自由，也沒有欠錢，全是自導自演要來騙自己媽媽的錢，全案依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。

鳳山分局於14日22時30分許，接獲一名婦女報案，稱自己的兒子因在外積欠債務，遭債務人限制自由，對方要求將所欠的70萬元債務還清，警方獲報後即成立專案小組查辦。

經多方調查後，警方鎖定一名劉姓犯嫌，經調閱資料發現林姓被害人的自小客車，循線發現劉嫌的住處，並入內搜索，發現林姓男子根本沒有遭人限制自由，還躺在床上吹冷氣看電視，也沒有無積欠劉嫌債務等情事，現場查扣偽造本票借據等證物。

▲積欠70萬債務遭妨害自由，鳳警抽絲剝繭識破為自導自演 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲劉姓嫌犯也被帶回警局。（圖／記者洪靖宜翻攝）

沒想到調查後，2小時內員警抽絲剝繭發現有異，發現竟是林嫌因在外欠債，竟夥同劉嫌，以自導自演手法詐騙自己的母親，林嫌母親得知真相後，痛罵「養老鼠咬布袋」，全案經詢林等2嫌後，依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。

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