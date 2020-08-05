發酒瘋？男偕妻到友人家喝酒　酒後持刀劃破肚…搶走2000現金

▲屏東市鄭姓男子涉持刀搶去友人2000元，被東港警方逮獲依強盜罪嫌送辦 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市鄭姓男子偕同太太4日下午到吳友人屏東縣新園鄉家中喝酒，不料酒後失控，突然到吳的廚房拿到刀具，劃傷吳腹部，並波及鄭妻，隨後鄭嫌還搶走吳手中2000元後逃逸。轄區的東港警分局獲報，於6小時內循線將鄭逮獲，訊後依強盜等罪嫌送辦。

東港警分局興龍派出所於昨天下午15時50分接獲報案，指吳姓被害人指遭鄭姓友人持刀劃傷腹部後，再動手搶走他手中新臺幣2000元後逃逸。

警方獲報展開調查，發現吳姓被害人與鄭嫌、鄭嫌妻子二人係舊識，雙方於昨天下午一起到吳姓被害人家中喝酒，鄭嫌因酒後失控，突然從被害人家中廚房取出刀具，劃傷吳姓被害人腹部，並波及在旁鄭嫌妻子，隨後鄭嫌搶走吳姓被害人手上新臺幣2000元財物後騎車逃逸。

警方查訪得知鄭嫌租屋在屏東市，旋於晚上21時許派員前往現場逮捕鄭嫌，並起出遭搶贓款及刀具等相關贓證物，他承認涉案，訊後依涉嫌強盜、傷害、家庭暴力防治法等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長謝政憲表示，酒後容易產生不理智與脫序行為，呼籲民眾喝酒應量力而為，避免因酒後一時失控鑄成大錯，後悔莫及。

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