全球首例！日本完成iPS視細胞移植　視網膜色素變性症患者受惠

▲研究團隊16日宣布，10月上旬成功用誘導性多功能幹細胞（iPS）製作的視細胞，移植至視網膜色素變性症患者的視網膜上。（圖／免費圖庫pixabay）



文／中央社記者楊明珠東京17日專電

日本位於神戶市的研究團隊昨天宣布，本月上旬成功用誘導性多功能幹細胞（iPS）製作的視細胞，移植至視網膜色素變性症患者的視網膜上，這是全球首例。

日本放送協會（NHK）報導，位於神戶市的神戶眼中心醫院院長栗本康夫等人組成的研究團隊進行臨床研究，於本月上旬針對一名罹患視網膜色素變性症、住在關西地區的60多歲女性的視網膜進行「視細胞」移植手術。

研究團隊將直徑1公釐、厚度0.2公釐膜片狀的視細胞移植到這名患者的視網膜，手術時間約2個小時。患者術後未感覺有異常狀況。

此次移植的目的是確認安全性，以症狀非常嚴重的患者為對象。因此，雖然無法期待患者透過移植手術大幅改善視力，但有望成為相關治療方法的奠基石。

視網膜色素變性症是患者會漸漸看不到光線，有的甚至會完全失明。在日本，罹患此病的患者約有3萬人，過去一直沒有有效療法。

栗本在記者會上表示，這次移植的視細胞是中樞神經的細胞，在視網膜色素變性症的治療方式以及被認為無法再生的中樞神經細胞手術上，都堪稱是一大進步。

他說，讓中樞神經細胞再生是很多患者及醫療人員長年的夢想，即使只是前進一小步，但能順利踏出第一步，已讓他感觸良多。

►微分子精準高滲透科技，讓保養直達肌底