接種疫苗政策轉彎惹民怨　陳佩琪嘆：不限號民眾當然擠爆

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

公費流感疫苗開打10天已經使用273.5萬劑，佔比約4成，民眾相當踴躍，各地公所也出現排隊人潮等著施打，不過，衛福部長陳時中16日宣布，50~64歲族群17日起暫緩施打，外界質疑是否疫苗數量不足。對此，台北市長夫人陳佩琪在臉書表示，「現在各級醫療院所都採配額制，限額只是調度供貨不及」，真相只有上面的人知道，但是在不限號施打疫苗的狀況下，民眾當然會擠爆醫療院所。

陳佩琪指出，去年流感較晚開打，且是由65歲以上率先施打，此後再逐步降低施打年齡層，「這種措施比較不會在開打第一天就有眾多民眾擠進醫療院所的困擾」，今年又有防疫考量，開打時間也早，理論上更有時間、且更當嚴格執行分散人群，但政策似乎不是這樣。

陳佩琪表示，今年政策是第一時間就開放50歲以上的年齡層都能施打，「想也知道，在不限號措施下，民眾當然擠爆醫療院所，且疫苗在無限制供應下，想也知道沒幾天就做不下去了」。

而對於「50~64歲族群暫緩施打的政策」，陳佩琪認為，不管是疫苗數量問題，還是供貨補給問題，現在都已改成各級醫療院所都採配額制了，不再無限量供給，「雖然中央高層都說疫苗無缺，限額只是調度供貨不及，但真相是什麼，只有他們自己知道，我們基層醫生只能上面說什麼就做什麼。」

陳佩琪說，依過去經驗一旦流感開打，首長通常不敢限號，更不能限制施打民眾的戶籍，但是，她自己服務的健康中心第一天說為防疫考量限號，就遭民眾投訴，之後也決議不再限號，但健康中心的診間、場地有限，電腦設備就那些，依作業流程規定，花費時間較長，民眾也建議可以再簡化一下流程，不要讓長者等這麼久，但她無奈表示「硬體空間就是這樣，一天500人要持續10多個小時實不足為奇，現行作業條件下，不限號就只能等」。