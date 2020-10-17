基層里長爆「國慶前疫苗數量就不夠」　國民黨：陳時中向國人道歉

▲針對疫苗數量不足，國民黨要求陳時中要向國人道歉。（圖／國民黨立院黨團提供）



記者蔡文鈴／台北報導

公費流感疫苗自本月5日開放民眾施打，不過才過兩周，衛福部長陳時中卻於16日緊急宣布，暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，讓不少民眾錯愕，基層里長也接到許多抱怨，有里長也說早在國慶前就有發現疫苗不足的狀況。對此，國民黨立法院黨團要求陳時中向國人道歉，並儘速補足疫苗，重新公告施打規定。

對於無預警暫緩疫苗施打，國民黨16日下午緊急開記者會，立委林奕華表示，幾天前，地方基層里長就發現可能會發生疫苗施打數量不足的狀況，原因在於今年有新冠病毒爆發，民眾在多一分預防、多一分保障的預期心理下，踴躍地登記、排隊施打的人數暴增，而衛福部還是用過去施打人數的數字，來評估今年施打數，結果造成疫苗不足，必須犧牲一部分人施打的權利，來補足另外一部分人的施打數量。

林奕華指出，衛福部突然宣布明天起50-64歲民眾暫緩施打，第一時間被民眾「洗臉」、遭責難的會是衛福部嗎？陳時中不是常掛在嘴上的「超前佈署」，此刻又在哪裡呢？國民黨團強烈要求陳時中必須向國人道歉，同時收回今天草率宣布50-64歲暫緩施打規定，先給予地方緩衝時間，並儘速補足疫苗，重新公告施打規定，絕對不能讓疫苗說斷就斷！

立委賴士葆表示，光是從今天衛福部突然宣布暫緩50-64歲民眾流感疫苗施打，就看到衛福部毫無章法、一塌糊塗，怎能說停就停？視當初公告如無物，也沒有給地方緩衝時間處理，讓民眾罵聲不斷，怨氣全出到里長身上。對於衛福部疏於管理疫苗數量的狀況，國民黨團給予強烈譴責，同時要求衛福部訂出緩衝期，儘速補足流感疫苗數量。

立委洪孟楷表示，有民眾突然接到公司告知，原定10月9日施打公費流感疫苗，結果台北市衛生局突然通知，因「施打踴躍」必須控管疫苗，原定施打時間因此暫緩，原本參加公司施打，不參加里鄰施打，現在兩頭落空，如今甚麼時候可以施打，也不知道，也沒有任何訊息。洪孟楷痛批政府朝夕令改，心力全放在美化萊豬進口，無心放在其他政務上，讓基層里長替衛福部背負罵名！

接受民眾第一線抱怨的大安區群賢里翁鴻源里長表示，政府必須要有誠信，地方基層里長都願意「順時中」，但是不能朝令夕改，讓地方里長措手不及，希望衛福部能夠給予緩衝期，讓地方能夠因應。

大安區民炤里周暉泰里長也指出，疫苗短缺的問題也不是今天才發生，早在國慶之前大安區健康中心即發現有疫苗不足的問題，因為登記施打的人數超過往年，各里疫苗獲得數量遠不及提供民眾施打，希望衛福部能更精確掌握數字，不要再造成民怨。

大安區龍圖里蕭萬居里長也指出，衛福部突然改變施打規則，只會讓里長壓力更大，民眾怨聲載道，這不是坐在辦公室吹冷氣所能夠體會的，政府政策一變再變，只會累慘基層。