差55歲祖孫戀婚後仍甜蜜！少年憂74歲妻魅力大　鎖家中防出軌

▲印尼一段相差55歲的祖孫戀引發關注。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

3年前，印尼一名16歲少年不顧家人反對，堅持迎娶相差55歲的老婦為妻。許多人關切這對「老妻少夫配」婚後是否如意，外媒最近報導，雙方的婚姻生活充滿爭執，但感情仍然融洽。

綜合外媒報導，現年19歲的李亞迪（Selamat Riyadi）與74歲的羅哈雅（Rohaya）婚後曾因佔有欲太強爭吵不斷。這名少年認為，妻子太有魅力，與人接觸後恐怕會拋棄自己，於是將羅哈雅鎖在家中，禁止她與外人接觸。

羅哈雅一開始無法接受丈夫的幼稚，多次與其發生爭執，但後來她開始了解李亞迪的舉動都來自於對她的愛，便開始順從丈夫。

▲儘管李亞迪和羅哈雅婚後爭執不斷，但倆人感情依舊穩定。（圖／翻攝自推特／@Indonesia1unite）

李亞迪3年前與玩伴的母親羅哈雅相戀，但這段戀情並不被男方家長所祝福。他們認為，兒子是因為一時衝動才開始這段畸戀。在羅哈雅過去的兩段婚姻中，她的丈夫都早逝，因此許多人都認為她是一個「不祥人」。

豈料，被家人阻止的李亞迪竟以死相逼，輕生獲救後，父母終於被感化同意兩人在2017年結婚。當時這對祖孫戀的婚禮被媒體報導後引來非議，印尼男子的法定婚齡是19歲，但當時李亞迪還未成年，因此兩人的婚姻並不合法。

另外，也有許多人懷疑李亞迪是貪圖羅哈雅的財產才堅持與其成婚，但後來證實羅哈雅不過是一名在農村過著困苦生活的平凡老婦而已。

根據當地習俗，結婚並不需要聘金或嫁妝，男方只需將一份價值20萬印尼盧比（約新台幣400元）的禮物贈予女方即可完婚，因此網民的猜測無法被證實。李亞迪隨後解釋是出於真愛才選擇成婚，對他而言外在條件並不重要。

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