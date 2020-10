推特封鎖拜登「電郵門」報導　執行長認錯道歉了

▲民主黨總統候選人拜登,與他的兒子亨特拜登(Hunter Biden)捲入電郵門的相關疑雲當中。(圖/達志影像/美聯社)



《紐約郵報》爆料,拜登在擔任副總統期間,他的小兒子亨特拜登(Hunter Biden)與烏克蘭及中國企業涉及私下貪腐交易的「電郵門」醜聞後,該報導的連結在不久後被臉書以及推特以「缺乏佐證」為由受限制分享。推特執行長多西(Jack Dorsey)對此道歉,承認封鎖相關報導的舉動是錯誤的。

根據《路透社》報導,多西在推特上承認,「直接封鎖網址的決定是錯誤的,因此我們更新了新的政策並且進行修復,我們的目標是嘗試增加(事件的)前後關係,現在我們有能力做到這一點。」

據《紐約郵報》報導,拜登在擔任副總統期間,通過小兒子亨特(Hunter Biden)認識了烏克蘭布利斯瑪天然氣公司(Burisma)的董事會顧問波紮爾斯基(Vadym Pozharskyi)拜登在任內到訪基輔(Kiev)時,曾以扣留美國貸給烏克蘭的10億美元(約新台幣288億元)作為威脅,要求當地政府開除正在調查布利斯瑪的檢察官肖金。

《紐約郵報》在「電郵門」的另一則爆料,則是拜登將原本屬於美國的就業機會輸出至中國,而兒子亨特拜登(Hunter Biden)也與中國能源公司每年有1000萬美元(約新台幣2.9億元)的交易。

《紐約郵報》的消息來源,都因為德拉瓦州(Delaware)一家電腦維修店而曝光,該店老闆稱,他們在2019年4月接到一個送修的泡水蘋果筆電,上面還貼有拜登已故長子名下基金會(Beau Biden Foundation)的貼紙,電腦硬碟中的資料也因此曝光。

《政客》雜誌報導,拜登的競選團隊稱,《紐約郵報》的指控並非事實,「我們檢視了拜登的官方行程,但從未出現所謂『與布利斯瑪』的見面」。而《衛報》也指出,臉書和推特迅速採取措施,以「缺乏佐證」為由限制用戶轉發《紐約郵報》的報導,引發保守派的怒火。

川普在推特發文攻擊,「臉書和推特移除《紐約郵報》關於『瞌睡喬』(指拜登)和他兒子的報導。也許這對他們來說只是一個開始,但沒有什麼比腐敗的政治家來得更糟糕的了!」臉書對此表示,獨立的事實核查人員將審核該報導的正確度,但在有明確結果前仍會禁止相關帖文的傳播。

