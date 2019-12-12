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無障礙接送「家庭照顧者超有感」！遠雄人壽公益喘息服務　明年起擴大服務範圍

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▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

遠雄人壽表示，目前台灣約有76萬名失能、失智及身心障礙者，其中僅約2成使用政府長照資源，約3成聘僱外籍看護工，逾5成完全仰賴家庭照顧。有感於家庭照顧者的壓力與身心負荷，遠雄人壽2年前啟動家照者喘息服務計畫，持續以企業力量，協助家照者能在長期照顧壓力下獲得些許的喘息時光。

對於家中有長輩或行動不便的照顧者而言，想要安排出門就醫或是看診，交通因素經常是一大困擾。遠雄人壽表示，看見家照者與被照顧者「行的需求」，今年起攜手多年來致力提供行動不便族群安全品質的交通服務社會企業「多扶接送」，助更多元化無障礙接送服務資源予家庭照顧者。

遠雄人壽表示，一位家住新北市的家照者，由於每兩週就必須帶行動不便的家人往返桃園長庚醫院就診，接受遠雄支援的無障礙送服務後，深感貼心與便利，除了減緩交通費用壓力，整趟路程也不再如此艱辛，無障礙接送服務不僅提升需求環境的友善度，也讓行動不便者獲得更多關照。

遠雄人壽推動公益喘息服務，至今累計已給予近百位家照者支持的力量。遠雄人壽總經理趙學欣表示，投入喘息服務，遠雄帶動大眾加深了解社會弱勢需求。而為了減緩家庭照顧者經常面臨身體、心理、經濟、社交等壓力，明年起將持續深入喘息服務面向，並擴大服務範圍，打造最實質的助益及關懷行動。

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