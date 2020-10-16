快訊／iPhone12 20:00開賣了！Apple官網最快7天到、PChome 4分內搶光

▲iPhone 12（左）、iPhone 12 Pro（右）開賣。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）



記者董美琪／綜合報導

許多果粉期待的4款iPhone 12，蘋果官網16日晚間8點正式開放預購，其中iPhone 12最快10月23日當天可以收到貨。

蘋果官網晚間8點系統相當順暢，第一時間登入的民眾，幾乎都搶到23日可以收到貨，不過再晚20分鐘，就開始從11/1-11/8才能收到貨。

另外，晚間PChome也開放iPhone 12預購，不過實際查詢發現黑色，晚間8點04分已銷售一空；momo購物網手機也在5分鐘內完售。

鄉民也特地在iOS板開「搶購回報區」討論區，大家紛紛即時轉播「在momo等待中」、「PCHOME才點下放入購物車就說沒了XD」、「好猛PC秒殺耶XD」、「Pro 128G石墨灰、銀，各一，8點5分搶完，都10/23第一批」、「12 128G藍 10/23號到貨，另外一隻PRO還在跑圈圈」、「地址英文改中文改半天 11/8...」、「10/24 直營店取貨囉」、「這次pro 太平洋藍最搶」。



蘋果官網：

iPhone 12 10月16日開始預訂

iPhone 12 mini 11月6日開始預訂

Phone 12 Pro 10月16日開始預訂

Phone 12 Pro Max 11月6日開始預訂