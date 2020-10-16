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桃園狂男與女友大吵！5警上門竟亮槍追出門外...秒遭迴旋踼擊落

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▲桃園曾姓男今年5月晚間與女友爭吵遭鄰居檢舉，八德警分局員警到場壓制持空氣槍欲攻擊員警的曾男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園曾姓男今年5月晚間與女友爭吵遭鄰居檢舉，八德警分局員警到場壓制持空氣槍欲攻擊員警的曾男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子今年5月間深夜與鄒姓女友細故爭吵，因音量過大引發鄰居不滿報警處理，八德警分局5名員警趕往處理，脾氣火爆的曾男卻持空氣槍作勢瞄準員警，還追出門外，其中張姓員警趁機踢落曾男空氣槍，其餘員警順勢制伏，桃檢偵結依妨害公務、恐嚇危害安全罪嫌向法院聲請簡易判決處刑；桃園地院依妨害公務罪判處曾男2月有期徒刑得易科罰金，本案可上訴。

檢警調查，60歲的曾姓男子今年5月25日晚間9時35分，疑因感情問題與鄒姓女友爭吵，因聲音過大鄰居因而報警處理，八德派出所張姓等5名員警趕往處理，鄒女向員警說，曾男手中有槍，員警敲開門時，曾男果真拿出未具殺傷力之瓦斯空氣槍作勢瞄準張員等人，張員嚇了一跳往門後閃躲，脾氣火爆的曾男還作勢追出門外對張員等人追趕，學過跆拳的張員趁曾不備之際，以迴旋踢踹落手曾男中空氣槍，其餘員警順勢將曾男制伏逮捕。

▲桃園曾姓男今年5月晚間與女友爭吵遭檢舉，八德警分局到場制伏曾男後，將其空氣槍拆解。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園曾姓男今年5月晚間與女友爭吵遭檢舉，八德警分局到場制伏曾男後，將其空氣槍拆解。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

曾男在桃檢複訊時坦承犯行，但辯稱瓦斯空氣槍未具殺傷力，張姓員警則指證曾男作案過程確實已威脅他與其他員警人身安全，當時擔心恐引發槍戰，才趁機踹落其手中空氣槍，鄒姓女友也作證如張員所述，檢方偵結依妨害公務、恐嚇危害安全罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，根據八德警分局扣押筆錄、扣押空氣槍等證物、職務報告、槍枝檢視報告表與警方密錄器翻拍暨現場贓證物照片等證據，曾男犯行嫌應堪認定，曾男也坦承犯行，涉及妨害公務罪、恐嚇危害安全等罪嫌，曾男所犯罪嫌應從重以妨害公務罪處，判處曾男2月有期徒刑，得易科罰金，還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

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