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簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

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▲▼盧秀燕出席7縣市女性首長交流活動，並簽署農業合作備忘錄，為農業經濟注入新活水。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席7縣市女性首長交流活動，並簽署農業合作備忘錄，為農業經濟注入新活水。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市、台東縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣等7名女性縣市長及首長代表16日在台東縣共同簽署農業合作備忘錄，宣布展開農業青年、農遊產業扶植、農村新經濟活動等多項合作，台中市長盧秀燕表示，市府將持續拓展外銷通路，發展休閒旅遊農業，為經濟注入新活水。

▲▼盧秀燕出席7縣市女性首長交流活動，並簽署農業合作備忘錄，為農業經濟注入新活水。（圖／台中市政府提供）

出席者包括台中市長盧秀燕、台東縣長饒慶鈴、雲林縣副縣長謝淑亞、彰化縣參議阮順寧、宜蘭縣參議呂莉莉、嘉義市環保局長蕭令宜和花蓮縣地方稅務局長呂玉枝，7人共同簽署農業合作備忘錄，宣示在「開放農業青年交流，厚植農業創新能力」、「整合具競爭優勢產業，領航國際新興市場」、「創新地方共創經營，開發農村新經濟活動」等三大區塊進行合作及經驗分享。

▲▼盧秀燕出席7縣市女性首長交流活動，並簽署農業合作備忘錄，為農業經濟注入新活水。（圖／台中市政府提供）

「台東好乾淨！」盧秀燕表示，很久沒到台東，看到女性縣市首長治理環境特別用心，感受相當深刻，她特別肯定台東縣長饒慶鈴重視女性健康，將乳癌篩檢年齡降到40歲；推動原住民部落觀光，吸引許多台灣西半部民眾前來；另外還與高雄醫學大學合作推動南迴醫療，提供偏鄉優質且全年無休的醫療服務。

▲▼盧秀燕出席7縣市女性首長交流活動，並簽署農業合作備忘錄，為農業經濟注入新活水。（圖／台中市政府提供）

盧指出，台中屬都會精緻型農業，積極與各級農會推動青年農民輔導計畫，將優質農特產品行銷國內外，拓展外銷通路；此外，市府也整合電子票卷、旅行業者，放大休閒旅遊效益，為農業經濟注入新活水，盼透過此次交流，激盪更多火花，行銷特色亮點。

饒慶鈴表示，7縣市農業各具特殊性，希望在既有合作基礎上，簽訂農村旅遊平台合作備忘錄，達到扶植農遊產業，以平台流通「共生」；引領環境永續，讓乾淨串聯「共美」；擁抱智慧科技，在網上無限「共創」；滋養城市茁壯，將幸福注入「共好」，帶領7縣市共創幸福。

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