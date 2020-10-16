簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

2020太陽餅文化節17日在台中文心森林公園登場，現場有81家糕餅、好禮、茶飲攤位，推出一年一次「買一送一」超值優惠，當天公視夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中飾演最愛吃糕餅的「火寮一哥」許傑輝，也將到場分享吃台中糕餅心得，市長盧秀燕邀請民眾來台中搶好康，「錯過再等一年！」