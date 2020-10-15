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太陽餅文化節周末登場！買一送一超優惠...盧秀燕：錯過再等一年

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▲▼台中太陽餅文化節周末登場，盧秀燕說，今年推出買一送一超優惠，錯過再等一年。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中太陽餅文化節周末登場，盧秀燕說，今年推出買一送一超優惠，錯過再等一年。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2020太陽餅文化節17日在台中文心森林公園登場，現場有81家糕餅、好禮、茶飲攤位，推出一年一次「買一送一」超值優惠，當天公視夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中飾演最愛吃糕餅的「火寮一哥」許傑輝，也將到場分享吃台中糕餅心得，市長盧秀燕邀請民眾來台中搶好康，「錯過再等一年！」

▲▼台中太陽餅文化節周末登場，盧秀燕說，今年推出買一送一超優惠，錯過再等一年。（圖／台中市政府提供）

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台中市政府經發局與台中糕餅公會合作舉辦2020太陽餅文化節，盧秀燕出席致詞表示，台中是糕餅的故鄉，被譽為糕餅之都，太陽餅文化節已有近20年歷史，著名糕餅當天都有設攤，通通「買一送一」，同時結合消費券現場抽大獎，包含液晶電視、Gogoro電動機車、airpods等，歡迎來台中購買最好、最正宗的糕餅，錯過就要等明年。

▲▼台中太陽餅文化節周末登場，盧秀燕說，今年推出買一送一超優惠，錯過再等一年。（圖／台中市政府提供）

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良表示，感謝市府對糕餅業的支持，為了表示感恩與回饋，推出買一送一優惠，歡迎各地消費者前來購買最好吃的糕餅。

▲▼台中太陽餅文化節周末登場，盧秀燕說，今年推出買一送一超優惠，錯過再等一年。（圖／台中市政府提供）

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財也感謝盧市長對糕餅業的支持，台中將糕餅外銷到國外，這半年業績長紅，所有糕餅活動都會繼續辦理。

經發局說明，「與餅寶貝野餐趣」限額250組採線上報名，當天現場繳交200元，即可獲得市價1000元好禮（野餐墊1個及20入太陽餅1份）；此外，現場還推出「好康三重送」，消費累計滿500元抽Gogoro電動機車、70吋液晶電視、airpods等大獎，使用振興券再抽1000元活動園遊券及airpods，消費累計滿3000元再加碼兌換限量隨行茶具組1組。

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