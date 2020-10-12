金門馬拉松明年重登場！2020跑友可優先報名　預計1.9萬人參加



▲2021金門馬明年1月16-17日重返賽場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門馬拉松又要來啦！金門縣長楊鎮浯宣布2021年金門馬將於1月16、17日登場，今年10月16日下午6時優先開放給報名2020金門馬的跑者報名，26日同時間開放全球網路報名。

▲金門縣長楊鎮浯宣布2021年金門馬將重返賽場。（圖／記者林名揚翻攝）

因受到新冠肺炎影響，2020金門馬拉松宣布停辦，明年將捲土重來，金門縣長楊鎮浯宣布2021年金門馬將於1月16、17日在金門大學登場。本次組別首日(16日)4.5公里健康休閒組，共限11,000名，報名禮有2020金門馬拉松紀念T恤、休閒組提袋及小方巾，完賽禮則為2021金門馬拉松休閒組紀念酒。

次日則由競賽組登場，路跑組11.2公里1,800名、半程馬拉松21.0975公里3,800名及全程馬拉松42.195公里2,400名所組成，報名禮有競賽組賽衣，完賽禮則為2021金門馬拉松瓷瓶紀念酒、以風獅爺結合古厝(馬背)完賽獎牌及以軌條砦為設計大浴巾，兩日總計共1萬9千名跑者參與金門年度盛事。

由於2020賽事因疫情而成為我國第一場宣布停辦賽事，今年重新出發，除了保障去年度報名跑友可於16日優先報名，也可於報名時加購2020金門馬拉松限量紀念酒1瓶，加購另贈限量獎章1枚及大浴巾1條。

金門縣長楊鎮浯表示，金門馬拉松在特有閩南歷史文化及神秘戰地遺跡氛圍加持下，每年都獲得很大的迴響，去年度因疫情賽事停辦，於防疫部分，金門依然為零確診的狀態，將會持續努力防疫，並於賽事期間做好一切防疫準備，期望跑友們重返金門，細細品味金門的美景、美食及賽道。

時間對我們來說完全沒用！