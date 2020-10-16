應徵業務！他質疑「月休4不合法吧」秒被人資嗆　網卻風向一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近應徵業務性質的工作，在收到面試通知後，他直白提問「月休4天不符合勞基法吧？」一席話秒遭人資反擊；意外的是，抱怨文反被大票網友狂酸，紛紛吐槽「喜歡領最低薪資，多休幾天也是可以。」

網友在爆怨公社po出通知內容，該職缺是業務性質，薪水3.5萬至7萬，月休4天，享勞健保、特休、退休準備金等，有試用期3個月，若期滿包含獎金月領約5-7萬元。

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至於工作能力要求，需有電子基礎能力，且會使用三用電表及焊接。不過，在看完面試通知後，他忍不住質疑，「月休4天的話，應該是沒有符合勞基法吧？」聞言，人資也不甘示弱，直回「請看清楚，我們不是發2萬3800元，我們是發3.5萬。」

▲他截圖通知內容公審。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，原po不禁無奈嘆，「月休4天本身就不符合勞基法了，跟月薪給多少這是兩件事情，根本沒關係啊......。」沒想到，文章被大肆嘲諷，網友們直呼，「寫清楚被找麻煩，不清不楚等去上班後就說被騙」、「領多少錢做多少事...不懂嗎？想要錢多假當然會少阿，不然你去領23k月休8天阿」、「假如只想當憤青找碴，就月休30天，這樣會更好喔」、「做業務有在管月休幾天的嗎？你可以選擇月休8天35k，和月休4天50-70k」、「不合理可以不要應徵吧，幹嘛公審公司？月休4天又不是只有23000」、「你在家工作就好」。

另外，對於是否違法，大家也爭論不休，「當然跟薪資有關，目前以薪資來看，月休4天，沒有違反勞基法阿，不過加上10小時，的確違法了」、「應該介於紅線邊緣而已，實際上要看人資的申報方式」、「符合七休一跟換班制度，撇開薪資不看，這條件應該是沒觸法吧」、「其實我覺得這家公司不論是試用期或入取正職的薪資，水準給的算合理」。