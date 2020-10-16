難忘軍中雨衣！老鳥淚「雙濕牌小飛俠」　後輩卻爽喊：調查兵團帥翻

▲對老鳥來說，在軍中穿雨衣是恐怖回憶。（圖／陸軍司令部提供）

記者周亭瑋／綜合報導

最近國防部研議將教召選充年限，從8年延長至15年內，消息一出反彈聲浪四起，也勾起老鳥們各種軍旅回憶，一名網友不禁好奇，穿過軍隊雨衣的朋友們有何感想，話題引來熱議，其中「雙濕牌」最讓人崩潰。

網友在PTT八卦板提到，「今年台灣雨水真的偏少啊，當兵熱歸熱，但又遇上下雨的話，那才是人間煉獄，想起來就噢噢噢噢噢，該怎麼用一句話來證明...你穿過軍隊的雨衣呢？」

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po文引來熱烈回響，老鳥們留言直呼，「小飛俠」、「外面下大雨裡面下小雨」、「雙溼牌雨衣」、「還槍的拿小飛俠，其它的拿二件式」、「陳年臭味」、「X的超級臭，想到就不爽」、「最沒價值的裝備」、「小飛俠...要先曬過」、「那些破雨衣年紀都比我大吧」、「下雨穿...裡面比外面濕」、「穿完全身都濕的，還不如不穿，被汗淋溼超臭」。

▲國軍不同軍種、職級有著不同款式的雨衣。（圖／資料照）

不過，也有許多新雨衣的受惠者表示，「兩件式有夠悶，調查兵團的好多了」、「我穿軍官雨衣帥翻全場」、「軍官雨衣讚」、「數位迷彩調查兵團其實挺帥」、「滿帥的其實」。

事實上，去年7月間，陸軍已淘汰被戲稱是「雙濕牌」的小飛俠雨衣，並全面換發新式數位迷彩雨衣給官兵使用，讓國軍執行戰備演訓或防災任務時，有更舒適的感覺。

說到新式雨衣，其外觀採用國軍數位迷彩，同時選用吸溼、排汗、透氣布料，在耐磨性與防水層面都有明顯的升級；另外，軍官階級是大衣型，而士兵則為兩截式。

其中「大衣型」更針對過去易鬆脫的拉扣式設計進行改良，改為扣壓式卡榫，還增設拉鍊設計、雨帽收納袋，同時也有可隱藏式的「陸軍」字樣反光識別，大大增加救災及訓練靈活度。

▼新式雨衣有3個款式，而防水程度僅次於GORE-TEX。（圖／記者呂佳賢攝）