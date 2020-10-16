　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

難忘軍中雨衣！老鳥淚「雙濕牌小飛俠」　後輩卻爽喊：調查兵團帥翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲莫蘭蒂風雨漸小，金防部出動280兵力搬樹通道路。（圖／陸軍司令部提供）

▲對老鳥來說，在軍中穿雨衣是恐怖回憶。（圖／陸軍司令部提供）

記者周亭瑋／綜合報導

最近國防部研議將教召選充年限，從8年延長至15年內，消息一出反彈聲浪四起，也勾起老鳥們各種軍旅回憶，一名網友不禁好奇，穿過軍隊雨衣的朋友們有何感想，話題引來熱議，其中「雙濕牌」最讓人崩潰。

網友在PTT八卦板提到，「今年台灣雨水真的偏少啊，當兵熱歸熱，但又遇上下雨的話，那才是人間煉獄，想起來就噢噢噢噢噢，該怎麼用一句話來證明...你穿過軍隊的雨衣呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

po文引來熱烈回響，老鳥們留言直呼，「小飛俠」、「外面下大雨裡面下小雨」、「雙溼牌雨衣」、「還槍的拿小飛俠，其它的拿二件式」、「陳年臭味」、「X的超級臭，想到就不爽」、「最沒價值的裝備」、「小飛俠...要先曬過」、「那些破雨衣年紀都比我大吧」、「下雨穿...裡面比外面濕」、「穿完全身都濕的，還不如不穿，被汗淋溼超臭」。

▲▼陸軍特戰指揮部特戰第5營「106年度山隘行軍野營訓練」。陸軍司令王信龍（圖／記者楊佳穎攝）

▲國軍不同軍種、職級有著不同款式的雨衣。（圖／資料照）

不過，也有許多新雨衣的受惠者表示，「兩件式有夠悶，調查兵團的好多了」、「我穿軍官雨衣帥翻全場」、「軍官雨衣讚」、「數位迷彩調查兵團其實挺帥」、「滿帥的其實」。

事實上，去年7月間，陸軍已淘汰被戲稱是「雙濕牌」的小飛俠雨衣，並全面換發新式數位迷彩雨衣給官兵使用，讓國軍執行戰備演訓或防災任務時，有更舒適的感覺。

說到新式雨衣，其外觀採用國軍數位迷彩，同時選用吸溼、排汗、透氣布料，在耐磨性與防水層面都有明顯的升級；另外，軍官階級是大衣型，而士兵則為兩截式。

其中「大衣型」更針對過去易鬆脫的拉扣式設計進行改良，改為扣壓式卡榫，還增設拉鍊設計、雨帽收納袋，同時也有可隱藏式的「陸軍」字樣反光識別，大大增加救災及訓練靈活度。

▼新式雨衣有3個款式，而防水程度僅次於GORE-TEX。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼陸軍公布新式數位迷彩雨衣,跟舊式相比更能防水更透氣舒適,大獲官兵好評。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼陸軍公布新式數位迷彩雨衣,跟舊式相比更能防水更透氣舒適,大獲官兵好評。（圖／記者呂佳賢攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／居家檢疫第8天…家人送早餐驚見他倒地猝死
鴻海首曝光「MIH電動車平台」　正式進軍電動車領域
公費流感疫苗已打逾4成　50~64歲族群施打暫緩
重機連切2車道撞酒駕車　怒跳上車踩爛後照鏡！網曝關鍵數字
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「福祿壽」系列名瓷+美酒包裝！金門金湖鎮重陽敬老酒超「福」氣

新增4例境外！印尼學生「無症狀」檢疫期滿採檢確診

公費流感疫苗已打逾4成！陳時中：50~64歲族群明起施打暫緩

返家暗巷被猛盯　女抬頭驚見樹上「詭異人臉」嚇歪

帛琉旅遊泡泡何時開？待交通部彙整擬定計畫　23日再議

大豪雨炸宜蘭！吳德榮解析「東北風異常降雨」：地形影響水氣停滯

LIVE／新增4確診、流感疫苗追加搶貨　指揮中心最新說明

難忘軍中雨衣！老鳥淚「雙濕牌小飛俠」　後輩卻爽喊：調查兵團帥翻

差一天！康匠取得執照前「偷跑」生產醫用口罩　新北要求下架

蘋果大降5400元銷iPhone11！好市多一看「比官方還划算」：快衝

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

「福祿壽」系列名瓷+美酒包裝！金門金湖鎮重陽敬老酒超「福」氣

新增4例境外！印尼學生「無症狀」檢疫期滿採檢確診

公費流感疫苗已打逾4成！陳時中：50~64歲族群明起施打暫緩

返家暗巷被猛盯　女抬頭驚見樹上「詭異人臉」嚇歪

帛琉旅遊泡泡何時開？待交通部彙整擬定計畫　23日再議

大豪雨炸宜蘭！吳德榮解析「東北風異常降雨」：地形影響水氣停滯

LIVE／新增4確診、流感疫苗追加搶貨　指揮中心最新說明

難忘軍中雨衣！老鳥淚「雙濕牌小飛俠」　後輩卻爽喊：調查兵團帥翻

差一天！康匠取得執照前「偷跑」生產醫用口罩　新北要求下架

蘋果大降5400元銷iPhone11！好市多一看「比官方還划算」：快衝

台南怪客突闖衛生局！揮舞西瓜刀表達「意見」　警勸阻強制就醫

柴犬進醫院搖尾嗨衝獸醫懷抱　飼主被甩後頭傻眼：又不是去散步

快訊／居家檢疫第8天…埔里男家中猝死！家人送早餐見屍嚇壞

《絕地求生》PML秋季賽第三週開打　最後 15 回合PCS3 台港澳代表隊即將揭曉

「跟老公提離婚」是生日禮物！　何如芸揭17年婚姻內幕：被很多壓力束縛

黃偉哲上菜「黃金比例燒賣」偷藏天能梗　笑喊我是特級吃貨

毒醫呂世明遭押！張宏年子轟：竟動員濫發求情信稱「苦海明燈」

《全明星運動會》玩真的　開播一個月傷兵累累…急call重量級男星救援

餐飲科「20歲小情侶」搞《料理》　一查比賽經歷超驚人

中職／索沙天王山決戰布雷克　運彩看好富邦勝統一

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

七年級10大衰事「教召只排第4」

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

5縣市防大豪雨　北台灣今晚降溫

政院拍板北宜高鐵　南港到宜蘭17分鐘

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

颱風「沙德爾」可能生成最新路徑曝

男友偷她錢去嫖妓！34E閨蜜偽裝外送茶釣魚成功

快訊／增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

iPhone 12夜拍有感升級！內行卻有2點遺憾

更多熱門

相關新聞

七年級10大衰事「教召只排第4」

七年級10大衰事「教召只排第4」

因應兩岸緊張情勢，國防部研議將教召選充年限，影響範圍甚廣，七年級生更首當其衝，因此「七年級生到底得罪誰」一詞在網上發酵。這回DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出七年級10大崩潰衰事，沒想到讓眾人吵翻天的「教召延長」僅排名第4。

國軍擬於東引設飛彈基地直攻上海南京

國軍擬於東引設飛彈基地直攻上海南京

傳延長教召年限至退伍15年內 國台辦：或跟解放軍戰訓有關

傳延長教召年限至退伍15年內 國台辦：或跟解放軍戰訓有關

聽說「免役難找工作」　網揭重點：會影響　

聽說「免役難找工作」　網揭重點：會影響　

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

關鍵字：

軍中雨衣雨衣小飛俠雙濕牌調查兵團國軍教召當兵老鳥

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

七年級10大衰事「教召只排第4」

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多玩具特價！爸買回家：兒子玩瘋

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面