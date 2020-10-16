男友媽狂打100通電話！深夜傳Line罵「妳這個X子」...原因傻爆眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前和男友在家裡約會，結果兩人不小心睡著了，醒來已是深夜2點，當時男生查看手機，發現有100多通未接來電；誇張的是，男方母親竟傳訊息飆罵女生，甚至揚言報警。

女網友在「zuvio校園」發文表示，「我交過四任男朋友，這種事還真的是第一次。事情是這樣的，男友的媽媽非常疼他，他的門禁是晚上10點，所以每次我們約會都很早就回家了，但昨天他一直說想去我家，我看了看時間...想說還早，就答應他，結果我們兩個不小心睡著，起來時已經半夜兩點。」

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那時，男友點開手機，發現媽媽打了100多通電話，而她也順便看一下；沒想到，男友媽竟傳訊息羞辱，「不但罵我婊子，說我拐她兒子，還說要去報警什麼的。」

▲她看到訊息傻眼。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

此舉讓她錯愕又委屈，不禁直呼「我真的傻爆眼，沒那麼嚴重吧，我是妳兒子女友欸，直接罵我婊子會不會太誇張？男友也狂跟我道歉，要不是他一直安撫我，我差點就要打電話過去理論，真的是氣死我了！」

對此，網友們也傻眼喊扯，「這男的八成也是媽寶，可以放生了，下面一位謝謝」、「看來控制欲很強啊」、「還好你男友還知道他媽是錯的」、「這種事情一律分手，男方家人不喜歡妳，妳還死皮賴臉在那裡幹嘛？沒有祝福的感情是不會長久的」、「媽媽反應也太誇張了吧」。