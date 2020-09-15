花蓮2歲童路旁啜泣！一問三不知...警沿戶「肉搜」關鍵字「阿嬤」

▲員警聽到警所前有哭泣聲，出門查看發現走失的小男童。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮卓溪鄉太平村中平部落一名年約2歲小男童，日前下午趁阿嬤在廚房料理晚餐時，偷偷的跑出家門玩耍，小男童玩耍後找不到回家的路，獨自一人赤腳在派出所路門口前馬路上啜泣；下班時往來車輛頻繁，所幸副所長高俊和值班即時發現，順利協助小男童返家，副所長打電話至小男童家時，阿嬤才驚覺孫子偷出家門。

花蓮玉里中平派出所副所長高俊和日前值班勤務，當天下午5時左右忽然聽到外面不斷地傳來微微啜泣聲，高副所長出門查看，發現派出所馬路旁一名年約2歲小男童邊走邊哭，且身旁沒有大人陪同在一旁，一直喃喃自語找尋「阿嬤」，高員見情況不對，為避免男童發生危險，立即抱起小男童詢問附近住戶是否認識。

副所長高俊和表示，當下詢問小男童姓名及住處時，其說不出家住何處，僅口口聲聲叫阿嬤、阿嬤，高副所長研判小男童應該是附近村民的小孩，於是立即將小男童抱起在部落內挨家挨戶查訪詢問村民，在查訪5分鐘左右，終於得知小男童為部落高姓村民的孫子，才終於將小男童安全送交阿嬤照顧。

▲員警帶著小男童挨家挨戶查訪，終於找到男童阿嬤。

男童阿嬤表示，當時因忙於廚房料理晚餐，並未發覺孫子自行開門獨自外出玩耍，幸好被副所長即時發現，小男童才沒有發生意外事故；高姓阿嬤對於副所長能在短時間內積極主動及安全的將小男童護送返家，相當感激與肯定。

分局長陳蔚文表示，家中如有年幼孩童時應該要更加小心照顧，在家中休息時，一定要將房門上鎖關起來，避免孩童自行開門外出走失或發生其他更嚴重的意外傷害而造成憾事。

玉里分局提醒，當孩子走失時應該教導小孩如此做：

1.停下來站著，看／找爸媽，而不是亂跑。

2.如果在商場內走失，向店內人員告知（通常會穿某些制服

或戴帽子，比較好認）。

3.試著找請帶有小孩的其他父母幫忙撥打自己手環上、名牌或包包

裡父母預留的電話號碼。

4.不要跟著其他人走，更不要離開購物中心／百貨公司。預防走失。

父母親可以做的是：

1.隨身攜帶孩子的相片。

2.記住孩子今天的穿著。

3.利用防走失繩等相關用品。

4.別讓他們在無人看顧的狀況下玩耍。

►我沒有遲到，是時間遲到了！