戶口多一個「24歲女兒」！妹一查意外曝光哥情史　傻眼提告卻輸了

▲鄭女意外發現戶口多了一個女兒。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆鄭姓女子去年12月間前往戶政事務所申請戶籍謄本，沒想到戶口裡竟然多出一位24歲的女兒，險些與丈夫鬧出家庭革命，後來經過追問才知道，原來是胞兄偷偷把私生女登記在她這裡，但由於法律追訴權時效已過，就算想告也告不成了。

根據《自由時報》報導，原來鄭女戶口中多出來的24歲女兒，是胞兄與黃姓女子的私生女，兩人擔心外遇的事情曝光，於是決定由黃女冒名，在1996年4月間前往戶政事務所辦理出生登記，將孩子偷偷藏在妹妹的戶口；雖然鄭女事後氣到提告偽造文書罪，但已經超過追訴權時效，基隆地檢署日前予以當事人不起訴處分。

▲「女兒」的真實身分其實是鄭女胞兄的私生女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據法務部全國法規資料庫網站公布的資料，刑法第210條為「偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」，而2006年7月1日起追訴權時效進行修正，以偽造文書罪來看，追訴權時效應為「犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪者，20年」。

然而，黃女冒名登記的時間點是在1996年4月間，並不適用新法，而按照舊法來算，鄭女應該要在2006年4月前提出告訴。如今距離事件發生已經過了24年，早已超過追訴權時效，鄭女就算想告，也告不成了。