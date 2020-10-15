熱愛健身又豪飲！男腹部頻劇痛…醫一看驚「2m小腸」全塞胸腔

▲男腹部頻劇痛，小腸全鑽進胸腔。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名張姓男子先前罹患結腸癌，因此開刀切除了部分橫膈膜，該處已沒有最初堅固，再加上他平時喜歡健身，又經常暴食、豪飲，腹腔壓力變化劇烈，導致他最後膈肌破裂，將近2公尺的小腸全都鑽進胸腔，開刀時還一度性命垂危，所幸手術成功，目前已脫離險境。

▲長達2公尺的小腸全都鑽進了胸腔之中。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，張男近日頻頻感到腹痛，有時還會出現噁心想吐的感覺，便前往附近診所檢查，醫生當時診斷為腸炎，打了針並開藥服用，但張男的症狀卻沒有好轉，反而還加倍疼痛，甚至痛到站不起來，最後他坐在輪椅上，被緊急送往佛山市第二人民醫院。

▲長達2公尺的小腸全都鑽進了胸腔之中。（圖／翻攝自看看新聞）



張男到院時雖還有意識，但有休克前兆，醫師檢查後發現，他的胸腔裡全塞滿了小腸，左肺還被擠到嚴重萎縮，出現罕見的「膈疝」症狀，緊急開刀治療，過程中張男一度心臟跳停，小腸堆積還釀成內出血和壞死，所幸最後手術順利，不過移位的小腸全被切除，目前僅剩4公尺。

延伸閱讀

▸ 要不要生小孩？結婚5年長輩狂關切…史丹利自爆：我生不出來

▸ 女兒體弱恐猝死 狼父竟狠心性侵稱「到閻羅王那裡再說」

▸ 8旬老翁衝動了！在公車露下體 反被蒐證譏「今天最好笑的笑話」

►團購超強好物