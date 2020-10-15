　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

熱愛健身又豪飲！男腹部頻劇痛…醫一看驚「2m小腸」全塞胸腔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／取自Pixabay）

▲男腹部頻劇痛，小腸全鑽進胸腔。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名張姓男子先前罹患結腸癌，因此開刀切除了部分橫膈膜，該處已沒有最初堅固，再加上他平時喜歡健身，又經常暴食、豪飲，腹腔壓力變化劇烈，導致他最後膈肌破裂，將近2公尺的小腸全都鑽進胸腔，開刀時還一度性命垂危，所幸手術成功，目前已脫離險境。

熱愛健身又豪飲！男腹部頻劇痛…醫一看驚「2ｍ小腸」全塞胸腔

▲長達2公尺的小腸全都鑽進了胸腔之中。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，張男近日頻頻感到腹痛，有時還會出現噁心想吐的感覺，便前往附近診所檢查，醫生當時診斷為腸炎，打了針並開藥服用，但張男的症狀卻沒有好轉，反而還加倍疼痛，甚至痛到站不起來，最後他坐在輪椅上，被緊急送往佛山市第二人民醫院。

熱愛健身又豪飲！男腹部頻劇痛…醫一看驚「2ｍ小腸」全塞胸腔

▲長達2公尺的小腸全都鑽進了胸腔之中。（圖／翻攝自看看新聞）

張男到院時雖還有意識，但有休克前兆，醫師檢查後發現，他的胸腔裡全塞滿了小腸，左肺還被擠到嚴重萎縮，出現罕見的「膈疝」症狀，緊急開刀治療，過程中張男一度心臟跳停，小腸堆積還釀成內出血和壞死，所幸最後手術順利，不過移位的小腸全被切除，目前僅剩4公尺。

延伸閱讀
要不要生小孩？結婚5年長輩狂關切…史丹利自爆：我生不出來
女兒體弱恐猝死　狼父竟狠心性侵稱「到閻羅王那裡再說」
8旬老翁衝動了！在公車露下體　反被蒐證譏「今天最好笑的笑話」

►團購超強好物

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
雞排妹「渾圓蜜桃」翹高高！下秒浮出水面…老司機全暴動
賓拉登驚爆還活著？　川普轉貼神秘推文秒被刪
月入3萬、25萬差在哪？警局「一張宵夜」秒解　網友跪了
女友一個月輸80萬！高雄男氣炸分手：妳只愛被X　下場慘了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

熱愛健身又豪飲！男腹部頻劇痛…醫一看驚「2m小腸」全塞胸腔

收「陳同佳案」死者母陳情信　陳明通：內心無比沈痛

淘寶台灣年底退出！　阿里巴巴：繼續以手機淘寶服務台灣消費者

潘曉穎母致信陳明通　盼陸委會簡化程序讓「陳同佳投案」

對岸慶光復節　陸委會提《開羅宣言》：台灣是歸還給中華民國！

淘寶台灣退出後...下一個是蝦皮？　陸委會：歡迎合法經營

還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

美傳將螞蟻集團列入黑名單　陸：將繼續採取必要措施

陳同佳投案前提　陸委會要求香港政府回應「司法互助」

正妹直播主整形殘了！進化照「根本豬鼻」　去理論反被暴打一頓

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

超貪師傅晚間通水管喊價1萬5　人夫想請他走秒降半價：6千可

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

熱愛健身又豪飲！男腹部頻劇痛…醫一看驚「2m小腸」全塞胸腔

收「陳同佳案」死者母陳情信　陳明通：內心無比沈痛

淘寶台灣年底退出！　阿里巴巴：繼續以手機淘寶服務台灣消費者

潘曉穎母致信陳明通　盼陸委會簡化程序讓「陳同佳投案」

對岸慶光復節　陸委會提《開羅宣言》：台灣是歸還給中華民國！

淘寶台灣退出後...下一個是蝦皮？　陸委會：歡迎合法經營

還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

美傳將螞蟻集團列入黑名單　陸：將繼續採取必要措施

陳同佳投案前提　陸委會要求香港政府回應「司法互助」

正妹直播主整形殘了！進化照「根本豬鼻」　去理論反被暴打一頓

男星「孝順中風繼父」燒光積蓄！　網封現代版二十四孝

好市多玩具特價！台中爸買回家「兒子玩到瘋掉」…網聽價格跪了

陽明山泡湯去！群山環繞2千坪露天風呂超療癒　「小秘境」網美必拍

出生泰北！他戀上台灣女孩　李文開泰式餐廳獲米其林餐盤推薦

活化水利用地　桃園蘆竹海湖運動森林公園竣工

快訊／涉未經核准生產醫療口罩　康匠負責人訊後35萬元交保

舉手認養！許光漢曝想當「有錢人家的狗」　吳卓源身高優勢多虧「脖子長」

飛東沙軍包機遭港要求返航　陳柏惟：國防部應確認是否中國敵意

比新冠肺炎難纏！硬皮症「猛攻肺部」害纖維化...3成呼吸衰竭致死

瞄準小資女！新光三越台中店設美妝複合店

大陸熱門新聞

酒醉女倒路邊！2男擄人「強行嘿咻」　下場慘曝

婚禮ing新郎突狂奔離場　網一面倒狂讚：嫁他！

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

名媛群奢華真相曝：：GUCCI絲襪輪流穿

研究生實驗室上吊身亡　千字文痛訴絕望3年

網紅花10萬隆鼻　鼻頭歪扭變形毀容

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

父亡後母照顧！女國一生「絕望29F跳下」慘死

癌末台商妻專案回台　壓線見最後一面

16歲少女未讓路　遭車撞圍毆「校服滿腳印」

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

正妹直播主整形殘了！進化照「根本豬鼻」

假警真淫蟲！逼女繳5萬罰款後硬上　下場出爐

山西財大爆諾羅病毒集體感染

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面