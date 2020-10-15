女友一個月輸80萬！高雄男氣炸分手：妳只愛被X　下場慘了

▲許男因為被砸車、潑漆，罵前女友髒話，要賠3萬元。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名許姓男子不滿翁姓女友沉迷地下賭盤，一個月就輸了80萬元，因此提出分手，後來結交新歡，住處卻遭到翁女潑漆、砸車，氣得痛罵翁女「只愛被幹」、「像隻母狗」等，被翁女告上法院。法官經過審理，判許男應賠翁女3萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，許男2015年開始與翁女交往，但因為女友沉迷地下運動賭盤，還曾在1個月裡輸了將近80萬元，感到相當生氣，因此2017年斷絕來往，要求翁女償還欠他得10萬元款項。

許男後來結識一名廖姓女子，與對方開車出遊，引起翁女的不滿。翁女在網路上發文，影射廖女是「舞廳鼎鼎有名的賣身女」，也因此被告上法院。

▲翁女被告後相當不開心，跑到許男的住處潑漆、砸車。（示意圖／123RF）



檢警經過調查，予以翁女不起訴處分，沒想到翁女被告後火氣更大，跑到許男的住處潑漆、砸車，還提告許男、廖女違反個資法，不過案件同樣沒有起訴。

許男被翁女的瘋狂行徑嚇得不輕，跑去找女友的友人「小蓉」抱怨，痛斥翁女「只愛被幹」、「有被三餐幹的習慣」、「像隻母狗」、「吠了一整晚還在哭X」等等，不斷侮辱翁女。翁女拿到對話截圖，立刻再去法院提告，求償70萬元。

對此，許男則喊冤，不曉得「小蓉」是假帳號，才會不斷抱怨。高雄地院審理後認為，許男的言語暗指翁女性生活浮濫，十分貶抑翁女的人格，客觀上讓人覺得難堪，依社會觀念來看，明顯含有侮辱、鄙視的意涵，足以讓翁女感覺到精神上、心理上的不快，因此判賠3萬元，全案仍可上訴。

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