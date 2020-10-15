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新生兒不再長智齒　澳研究：人類正以創紀錄高速演化中

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▲▼嬰兒,感官刺激,寶寶。（圖／pakutaso）

▲越來越多新生兒不長智齒，反而長出更多骨頭及關節。（圖／免費圖庫pakutaso）

實習記者陳妙津／綜合報導

物種演化通常需要漫長時日，極少能在短時間內觀察到族群變化，不過近日一項研究指出，人類在過去250年以來，正以最高速度演化當中，不少新生兒出生時便帶有父祖輩少有的組織或關節，不過也有一些部分如智齒等，也因應時代演變而消失。

據外媒報導，澳洲福林德斯大學（Flinders University）盧卡斯（Teghan Lucas）博士帶領的研究團隊發現，因為加工製品的發達，現代人的臉型變得越來越短小，下頜骨縮小使口腔空間也越來越小，許多新生兒不長出4顆智齒的比例逐步提升，而這在19至20世紀初期卻十分罕見。

研究還發現，某些嬰兒出生時長出更多骨頭及關節，例如本在演化中被淘汰殆盡膝下豆骨，甚至是一條新動脈，如前臂動脈等。前臂動脈通常在胎內時期產生，為正在發育階段的前臂提供暫時性供血，通常會在周邊動脈長成後消失，在過去只有1成的人會繼續保有，但現在有越來越多人出生時保留了這條血管，每三個人便有一個案例。

Lucas博士認為，這項研究指出人類的演化進程及豐富度，在過去250年來不斷上升，推測可能是在相對和平的環境下，不利生存的特徵也不會在自然選擇的情況下失去繁衍機會，加上醫學進步，促使基因庫迎來演化。該篇研究近日也刊登於《解剖學雜誌》雜誌上。 

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