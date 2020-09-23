拔智齒遭牙醫「鑽破喉嚨」！吞口水痛爆　女挨2針縫合：根本酷刑

▲女網友日前前往診所拔智齒時，慘遭牙醫師鑽破喉嚨。（圖，非當事診所／東森新聞，下同）

記者莊智勝／綜合報導

一名女網友在Dcard上PO文表示，日前到牙醫診所拔智齒，但醫師卻不慎在她喉嚨鑽破一個大洞，導致她吞嚥口水時超痛，直呼根本就是酷刑，最後還是自行前往大醫院看診，還縫了2針。民眾聽聞後也相當傻眼，表示「牙醫拔牙鑽破喉嚨」還是頭一次聽到，「這算是醫療疏失吧？這醫師感覺比較不專業！」

原PO表示，日前因智齒長出來造成牙齒疼痛，因此前往診所拔除智齒，但當醫師使用電鑽要切割牙齒時，卻不慎在她喉嚨鑽破一處長寬約1公分的小洞，雖然當下醫師開了嘴破的藥膏，但原PO還是痛得受不了，連吞嚥口水都造成劇痛，根本就是酷刑。

▲女網友在Dcard貼出傷口照，直呼根本就是酷刑。

「那個醫生一開始跟我說回去擦口內膏就會好！」原PO坦言，傷口算是相當大，就連吃稀飯時米粒都會卡在洞口，連吃冰都很痛，最後受不了只好自行前往大醫院耳鼻喉科就診，醫生看了後當即表示「傷口大深、太大，沒縫的話會很難好，而且會痛很久」，因此幫原PO縫了2針，並開出強效止痛藥。原PO無奈地說，「第一次遇到這種事情其實我滿無助的，如果可以希望他（牙醫）能賠償我醫藥費和精神損失，我可以跟他和解；但如果態度不好或沒辦法賠償，我就會去報警，採法律途徑！」

▲牙醫師謝尚廷聽聞這一案例後，研判應是當事醫師不慎手滑，才導致鑽針戳到口底。

對於這一案例，牙醫師謝尚廷（非當是牙醫）接受《東森新聞》採訪時表示，通常拔牙時若頂住的力量比較大，醫師又不小心手滑掉，鑽針確實有可能戳到口底。民眾聽聞這一案例後，也直呼實在太罕見，「我還是頭一次聽到，這樣算是（牙醫）功夫不好吧，但有時候也是人為，如果病患動來動去，可能也會鑽到。」還有民眾認為，牙醫鑽破喉嚨已經算是醫療疏失，「（感覺）比較不專業吧！病患會緊張是很正常的。」

▼民眾表示「拔牙鑽破喉嚨」還是第一次聽到，感覺醫師很不專業。