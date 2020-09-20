「大BOSS級」新冠病毒…生命力＆自癒力強　高溫不死還有變種能力

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

世界各地的研究團隊研究新冠肺炎病毒粒子後，對它的結構與特性有了進一步了解。研究結果顯示，新冠病毒有著驚人的彈性、耐高溫，還有自癒能力與高變種能力。此外，它頑強的生命力也讓研究人員感到驚訝。

據《南華早報》報導，匈牙利研究團隊使用奈米針頭刺探新冠病毒，以檢測病毒粒子可以像氣球一樣，在爆炸前能承受多大的力量。病毒粒子在針頭刺入時確實被壓扁，不過一旦針頭離開時，它就會立刻反彈，並且能承受奈米針多達100次的探測。這可能使新冠病毒成為已知的最具物理彈性的病毒。

▲研究結果顯示，病毒的整體構造難以被改變。（圖／達志影像／美聯社）

布達佩斯塞麥爾維斯大學凱勒梅爾（Miklos Kellermayer）在論文中以「適應能力驚人」形容這種病毒。在研究中，他們捕捉到了病毒粒子存活時的行為，發現外界的刺激與「傷害」難以影響病毒的整體結構和內部構造，因此他們認為，新冠病毒的自愈能力與適應能力讓它可以在各種環境中都能存活下來。

在一般的情況中，病毒在離開宿主後就會變得十分脆弱。不過新冠病毒卻能在如櫥櫃等的日常用品上停留幾天，讓許多科學家非常不解。凱勒梅爾的研究結果或許能為他們解開這個疑惑。

北京清華大學的研究團隊在學術期刊《細胞》上就新冠病毒結構做了詳細的報告。他們發現，病毒能堆積大量核酸帶（nucleic acid ribbon），讓它可以把基因數據攜入細胞膜中。

▲新冠病毒的尖刺表明他有極高的變種能力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

各地的科學家對於病毒顆粒上可以與宿主細胞結合的刺突蛋白（即病毒外觀上長釘狀的尖刺）數量並未有一致的說法。中國科學家估計病毒上有26個刺突蛋白，而英國劍橋大學和德國普朗克研究院分別認為有24和40。凱勒梅爾表示，他們的標本上有61根尖刺，這表明病毒的變種能力可能遠超想像。

法國科學家研究也發現，病毒被暴露在60攝氏度的溫度下一小時後，就可以在動物細胞中複製。當病毒粒子所處的環境被加熱到90度10分鐘後，他的整體外觀也只發生了輕微的變化，只有部分的尖刺開始脫落，但病毒的整體結構仍完好無損，顯示出病毒也有極高的耐熱性。