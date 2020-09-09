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成大與高雄榮總簽署合作意向書　臨床與研究共榮共享

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▲成大校長蘇慧貞、高雄榮民總醫院院長林曜祥9日代表雙方簽署策略聯盟合作備忘錄，臨床與研究共榮共享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大校長蘇慧貞、高雄榮民總醫院院長林曜祥9日代表雙方簽署策略聯盟合作備忘錄，臨床與研究共榮共享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學擁有醫學院與附設醫院，積極與更多醫療機構合作共榮發展，促進南台灣醫療整體更上層樓，成大校長蘇慧貞、高雄榮民總醫院院長林曜祥，9日代表雙方簽署策略聯盟合作備忘錄，期許結盟將高榮的臨床實務與成大醫學實力與研發能量有效結合，在臨床教學、學術研究、人才培育與醫療服務等創造多贏。

高雄榮民總醫院院長林曜祥，9日下午偕同副院長陳垚生等主管來到成大醫學院，受到成大校長蘇慧貞、醫學院院長沈延盛、附設醫院院長沈孟儒等主管熱烈歡迎。

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蘇慧貞校長表示，成大高興與高榮結盟，成為好夥伴，期待合作為彼此帶來更多的發揮，在臨床上有更多的結合與成果。林曜祥指出，高榮本院有27位主治醫師是成大醫學院培養出來的，醫院內也不少人在成大進修、念博士班，雙方也曾在學術研究上合作。希望此次簽約能協助高榮發展，也對兩方的臨床照護、研究上帶來加乘與突破，造福鄉親，幫助國家發展醫療生技產業。

高榮為醫學中心，是龐大的榮民醫療體系中南部之龍頭。成大是頂尖的綜合大學，更是南台灣醫療與醫學研究重鎮。成大與高榮合作含括三大主軸：一、提升兩院學術研究質與量。二、人才培育及交流。三、醫學及醫事相關科學系、醫事人員培訓合作。

▲成大校長蘇慧貞、高雄榮民總醫院院長林曜祥9日代表雙方簽署策略聯盟合作備忘錄，臨床與研究共榮共享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大與高榮未來將在癌症、感染症、再生醫學等領域合作研究。高榮院長林曜祥表示，高榮設有再生醫學中心，與成大合作將可以加入細胞治療領域，癌症方向希望能注入智慧、科技朝精準醫療發展，將先鎖定頭頸癌、腸胃道癌、泌尿系統癌症等臨床治療研究。成大醫學院院長沈延盛指出，醫學院附設醫院設有癌症中心，旨在專研癌症治療，在雙方人才資源的合作下，期盼在癌症精準治療、消化腸胃道與泌尿系統癌症等醫學研究與臨床交流上更具體落實。

林曜祥院長指出，高榮鼓勵醫師進修，已有許多優秀主任在成大完成博士學位，未來將繼續鼓勵院內人才至成大臨醫所、基醫所及醫工等系所進修。沈延盛院長表示，成大有完整基礎與臨床博士班課程，還有許多跨領域系所可以提供更多面向的進修與合作。近年來醫學院新設「智慧生醫學分學程」、「先端手術研究轉譯醫學學分學程」，可提供更接近臨床的轉譯新知，未來成大醫學院也會成立遠距課程，提供高榮醫師更多彈性進修管道。

醫學及醫事相關科學系、醫事人員培訓合作方面，高榮將提供成大醫學院學生畢業後的一般醫學訓練、實習醫師及其他科學系等實習的場域。雙方招募之醫事人員也可互為代訓，緩解彼此臨床教學負擔及互惠醫事人員代訓的需求。

高雄榮民總醫院1990年設立，是高屏地區唯一公立醫學中心，1991年獲衛生署評定為合格教學醫院及甲級教學醫院。高雄榮總的任務包括醫療服務、教學訓練與醫學研究，現為國防醫學院與陽明大學之教學醫院。高榮急診部亦在衛福部指派下成立高屏緊急醫療災難應變指揮中心。

成功大學擁有9大學院，為一所綜合性大學。1983年增設醫學院，1988年毗鄰醫學院的附設醫院營運，基礎與臨床教育融合為一，附設醫院在1988年經衛生署評鑑為「準醫學中心」、1993年正式成為醫學中心。成大醫學院多年來與奇美醫院、義大醫院、秀傳醫院等維持良好研究合作關係，也積極擘劃整合南部各醫療院所建立共同研究中心，建立南方生醫新生態區。成功大學是南部教學重鎮，成大醫學院落實醫療研究與南台灣醫療臨床與研究共榮共享。

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關鍵字：

成大高雄榮總合作意向書臨床研究

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