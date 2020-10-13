11歲YouTuber妞妞超會賺！　月收入曝光「小資女要賺1年」

圖文／鏡週刊

台灣知名小學生YouTuber妞妞和父母共同經營的YouTube頻道「妞妞TV」，由妞爸及妞媽一手打理，一家人以妞妞為主角，經常拍攝親子玩具開箱、生活日常，充滿童趣的內容，深受小朋友及家長們喜愛，擁有近90萬訂閱數，平均月觀看次數超過1,500萬人次，卻因與號稱亞洲最大Youtube聯播網的WEBTVASIA合作，慘遭拖欠分潤，讓年僅11歲的妞妞月薪曝光。以妞爸提告金額3個月Youtube觀看收益約150萬元換算，妞妞年僅11歲，月收等於行政院總處今年公布的國人平均年薪。

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妞爸指出，在大約2017年間，WEBTVASIA負責台灣業務的窗口主動找上門洽談合作，正巧當時他們希望可以將妞妞頻道轉變成擁有智慧財產權的角色人物，因此在談好合作方式及分潤後，便決定和對方簽定網路授權傳播獨家合作協定，將妞妞TV主頻道及副頻道妞妞日常實況加入WEBTVASIA。

當時雙方談好共同以妞妞為主角製作12支動畫影片妞妞放學趣，題材包括生活日常、虛擬故事等，2018年間陸續推出後，頗受網友歡迎，雙方第一年合作無礙，無論是製作或分潤都按照合約履行。

2019年間續約時，雙方洽談第2季動畫製作細節，因妞爸認為，前一年合作後並未讓副頻道增添成長，因此提出副頻道退出分潤等要求，並希望微調部分合約內容。

但協調還沒有結論，同年9月間妞爸就發現每月觀看收益沒有入帳。往回追查才驚覺，WEBTVASIA已超過3個月沒有匯入收益款項，他們提出質疑，WEBTVASIA還以海外匯款時間較慢才會拖延為由答覆，不過，妞爸無法接受，決定解約。

之後他們要求WEBTVASIA交回頻道收益權限，並歸還3個月約150萬元欠款，起初WEBTVASIA已讀不回，之後又提出希望能夠分期償還，但雙方已經失去信任基礎，妞爸要求至少要先償還一半欠款，才願意同意分期計畫，並要求若未依照清償計畫履約，應依約賠償1.5倍的懲罰金，結果雙方調解破局。

後來WEBTVASIA集團又更換台灣公司負責人，導致先前談妥的合作條件，集團都不認帳，當初談好妞妞動畫相關權利由雙方共同擁有，但之後妞爸想調取動畫素材，卻遭到拒絕。

妞爸在無可奈何之下，只好透過法律途徑提告追償，訴訟期間妞爸和律師透過網路公開資料，查出WEBTVASIA集團馬來西亞母公司在海外的流動資產是負債，為了避免對方脫產，決定向法院聲請對WEBTVASIA經營公司台灣葡萄子傳媒科技假扣押，但法官以債權相差懸殊為由駁回，全案由高等法院審理中。



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