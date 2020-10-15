鬥前妻爆氣！正宮冷眼「扔2歲兒進垃圾桶」跑掉　他腳沾屎不敢哭

▲小孩淚水汪汪看著大家，彷彿像在說「我做錯什麼了」。（圖／CTWANT提供）

文／CTWANT

父母吵架或者離婚，小孩往往是最無辜的，不是淪為人球，就是容易遭遇野蠻對待。大陸上海寶山區一名母親與丈夫的前妻賭氣，居然將2歲兒重重的往垃圾桶扔進去，脫序行徑讓大家看傻眼。警方到場後趕緊將孩子抱起來，通知該名女子到案並對她進行教育。

根據陸媒《021視頻》報導，大陸上海一名母親8日上午9時許到工作地方找丈夫，結果詢問丈夫前妻「丈夫去哪了」，得到不知道的回應後，居然爆氣把才2歲的親生兒子丟進垃圾桶，接著就不負責任的走掉，獨留孩子在垃圾桶裡。

目擊者透露，女子與路邊的工人發生爭執，有聽見「來找老公」等話，接著孩子就被丟進垃圾桶了，還好當時時間還早，垃圾桶沒有很多垃圾，不然小孩可能會受傷，不過鞋底沾到狗屎。警方表示，目前已經通知女子到案將孩子帶回，同時也對她進行再教育，不能因為與丈夫前妻賭氣，就做出如此不負責任的行為。

然而消息曝光後，許多網友猛烈批評「孩子最無辜也最倒楣，碰到這種親媽」、「不構成遺棄罪嗎」、「教養不起別生」、「不滿意可以離婚，不要拿孩子出氣」。

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