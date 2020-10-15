婚禮ing「新郎突狂奔離場」　全場傻眼…網卻一面倒狂讚：嫁他！

▲落水兒童和媽媽當面向恩人致謝。（圖／翻攝自安徽網）

記者鄭思楠／綜合報導

婚禮舉行了一半，新郎突然撇下眾人，跑了出去？10月13日，一段新郎跪地救人的影片在網上熱傳，引發網友關注。據悉，事情發生在安徽省舒城縣一家酒店門前，穿西裝的男子是一位正在舉行婚禮的新郎。婚宴正在舉行，他得知一名孩子落水，直接奪門而出，跑出去搶救孩子，最終成功挽救孩子生命。網友看後一面倒讚爆，「嫁對人。」

據《安徽網》報導，「張醫生，有人溺水了，」聽到呼救聲，正在給賓客敬酒的張禮剛放下酒杯，立刻衝出了酒店。

「當時圍了好多人，一個四五歲的小男孩掉進了酒店的景觀池塘裡，剛被救上岸。」回憶起當時的畫面，張禮剛仍心有餘悸，「當時孩子的嘴唇發紫，面部發烏。」他緊急判斷，孩子的呼吸心跳比較微弱，生命體征不穩。

緊接著，張禮剛對孩子進行了將近2分鐘的心肺復甦急救。幸運的是，孩子很快就醒來並發出啼哭，「這說明孩子的呼吸道通暢了，並有了自主呼吸。」張禮剛說，隨後孩子被送往附近醫院進一步治療。

▲兩人婚紗照。（圖／翻攝自微博）

據悉，張禮剛是安徽省醫科大學第一附屬醫院泌尿外科的醫生，在剛剛過去的十一長假和女友舉行了婚禮，他是阜陽人，新娘家則是舒城人。

10月6日，張禮剛和新娘回到娘家再次舉辦一場婚禮，聽到呼救聲，他出於職業本能毫不猶豫的衝出了門外救人。危急時刻，他挺身而出救人的熱心舉動，讓參加婚禮的親友特別感動。「兒子好樣的，為你感到驕傲，」父親這樣稱讚他。

「作為醫生，除了救人，我根本來不及想其他的。」張禮剛說，這就是出於職業的本能。10 月 13 日一早，落水兒童的媽媽束學花帶著孩子來到安醫大一附院泌尿外科，當面向救命恩人致謝。

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