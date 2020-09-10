子宮內膜癌3期轉移肺腫瘤！她一度消極...微創手術恢復生活

▲楊絡勝醫師表示，單孔胸腔鏡手術傷口小、恢復快，讓病人可以恢復正常生活。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名劉姓女子（54歲），3年前發現自己罹患子宮內膜癌第3期，經治療後定期在婦產科追蹤；不過，在1次電腦斷層檢查中，發現癌細胞已經轉移至肺部，劉女一度消極治療，但經過醫生以微創手術治療後，劉女恢復狀況也非常良好。

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，劉女在電腦斷層引導切片檢查下，確診右下肺有3顆轉移的肺結節，因此轉由胸腔外科協助處理。雖然3顆肺結節位置分散，所幸都位於右下肺葉，因此醫師以單孔胸腔鏡肺葉切除術進行治療，手術傷口約3公分，切片病理報告顯示為子宮內膜癌轉移肺腫瘤，術後劉小姐恢復狀況也非常良好。

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▲劉女因子宮內膜癌轉移肺腫瘤（紅圈處），經單孔胸腔鏡手術切除肺葉，恢復狀況良好。（圖／記者黃孟珍翻攝）

楊絡勝指出，癌細胞轉移到其他器官通常已是第4期，許多病人常覺得消極或無法治療，但如果病人原本的癌症控制良好、體力及身體狀況佳、同時只有單一器官轉移時，是可接受手術治療，且5年存活率與第3期類似。劉女原本的子宮內膜癌控制良好，且腫瘤僅單一轉移到肺部，即適合以微創手術方式治療。

楊也強調，過去傳統肺癌手術傷口大，約20-30公分才能將腫瘤切除，隨著醫療進步，肺癌手術已進入微創階段，單孔胸腔鏡肺葉切除術，傷口小、術後疼痛感及併發症少、術後恢復快；肺腫瘤微創手術適合早期診斷出的腫瘤，因此楊也建議民眾，可定期接受肺部低劑量電腦斷層檢查，早期發現、早期治療，才能健康保肺。

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