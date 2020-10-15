驚見黑衣銀包噴射背包客　華航通報錄音檔曝：從飛機左前方快速經過

▲華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客空中徘徊。（圖／翻攝推特／@krisvancleave）

記者賴文萱／台北報導

中華航空在美國洛杉磯機場附近竟然遇見噴射背包客，而且出現在6500英呎的高空中。華航表示，當時機組人員發現疑似一人員著黑色衣服、銀色背包由航機左前方快速經過，立即向當地航管單位通報，後續將配合美國聯邦航空總署調查。另外，網路上也有人PO出當時機組人員跟塔台通報驚見噴射背包客的錄音檔。

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▲華航777-300ER。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

華航表示，10/14 CI006台北（桃園）-洛杉磯航班於進場洛杉磯國際機場高度約6500英呎途中，機組人員發現疑似一人員著黑色衣服銀色背包由航機左前方快速經過，並立即向當地航管單位通報，航機已安全降落，後續將配合美國聯邦航空總署調查。

根據每日郵報報導，美國聯邦航空局表示，當地機組人員在14日下午1點45分左右，於洛杉磯機場西北方約11公里、6500英尺高空中，驚見一位噴射背包客。

就在同時，塔台人員也表示看見一名疑似噴射背包客在飛行，並立即向即將降落的機師示警。美聯邦航空局、聯邦調查局和洛杉磯機場工作人員都已著手調查此事。