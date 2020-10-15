苦民所苦！金正恩搭「綠皮火車」視察災區重建　怒斥豆腐工程無恥

▲金志恩搭綠皮火車，前往咸鏡南道檢德地區視察。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於10日迎來勞動黨成立75周年，在完成一連串慶祝儀式與閱兵大典後，最高領導人金正恩的腳步並未停歇，馬上搭乘專屬綠皮火車，行駛在臨時修復的鐵軌，前往咸鏡南道檢德地區（鉛、鋅礦場）、新浦市、洪原郡等東部海岸颱風受災區，視察災民住屋重建狀況，同時指出部份「豆腐渣工程」。

根據北韓官媒《朝中社》今（15）日上午報導，金正恩非常滿意由1萬2千多名勞動黨員組成的「首都黨員師團」所興建的屋舍。他表示，「黨慶期間，首都黨員與人民軍仍辛苦地前往各哨所，我永遠與你們同在。我最滿意你們建設的住宅，是各個建設單位應該要到達的水準。期盼在各災後重建地區，能興起效仿、學習、交換建設經驗等風潮。」

▲▼金正恩視察災後重建房屋，建議每戶應多種果樹。（圖／路透社）



不過，金正恩也指出江原道、咸鏡北道、咸鏡南道某些單位所重建的住宅被質疑是偷工減料，違反建築設計與興建工法之標準要求，「如此失德、無恥、違反建設法的行為，未來將更嚴格規範。」

金正恩同時建議，住宅區道路應施用土壤固化劑，每棟住宅應多種水果樹，以保護山林、防止水土流失。

金正恩在結束勞動黨75周年慶活動後，旋即前往全國各地視察颱風災後重建狀況，首先以咸鏡南道檢德地區為起點，感嘆當地住宅環境落後，因此計畫在咸鏡南道檢德礦區、龍陽礦區、平安南道大興郡興建2萬5千戶住宅，做為全國示範山村。

▲金正恩感嘆咸鏡南道居住環境落後。（圖／路透社）

陪同金正恩視察的官員有軍方總參謀長朴正天、勞動黨宣傳煽動部副部長玄松月等人。

據悉，先前咸鏡道全境受到颱風梅莎、海神侵襲，成為北韓東部海岸重災區之一，為此金正恩曾向各勞動黨員公開親筆書信，呼籲首都平壤黨員能到咸鏡道協助災後重建工程，9月12至29日，咸鏡南道洪原郡興建147戶現代式住宅。而根據黨媒《勞動新聞》所公佈的照片，新建之單層住宅園區，每戶屋頂為紅色與藍色、玄關門為木材打造，且都有庭院。

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