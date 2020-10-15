　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本橫濱「神祕惡臭」直逼首相菅義偉家　每月詭異往北飄臭爆車站

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

日本橫濱市、橫須賀市自5月以來多次有民眾通報聞到「神祕臭味」，本月12日又有人在JR橫濱車站聞到異臭，一度導致站內封鎖。此外，這股臭味不僅飄散在市中心，還直逼首相菅義偉的住家，引起日本政府及相關單位高度重視，經過採集檢驗，發現空氣中含有瓦斯成分氣體，濃度比正常空氣高出至少12倍。

▲▼橫濱夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲橫濱夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

綜合《Flash》等日媒報導，位於日本神奈川縣東南部的三浦半島自今年5月起，陸續有人聞到奇怪的異常臭味，起初大家以為那是燃燒橡膠的氣味，於是通報消防隊前往處理。然而，這股異臭並未因此消失，反而每隔一個月就會向北飄移，並在本月12日「抵達」JR橫濱車站。

橫濱市消防局坦言，每次接到民眾通報趕往現場，但抵達時異味已經消失，導致採樣困難，就連車站飄出異味那次也是以失敗收場，後來剛好在總局附近也出現臭味，趕緊跑過去採集空氣，這才終於成功，事後也已經送交相關單位檢驗分析。

▲▼日本首相菅義偉在新聞發布會上發言。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

由於有一次飄出臭味的地點位於橫濱市立港紅十字醫院，相當接近首相菅義偉的住家，最近的一次僅距離1公里，不過，當時菅義偉人在東京，並不在家中。

而檢驗結果也在近日出爐，報告證實臭味雖然不會立即對人體健康產生影響，但採驗的空氣中含有許多瓦斯成分氣體，包含異戊烷、 正戊烷等等，濃度是正常狀況下的12及13倍，另外丁烷的濃度也高出將近3倍，後續相關單位會繼續研究，希望能早日查出究竟是什麼原因造成臭味飄散。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
日本鹿兒島驚見「UFO飛越火山」　直播畫面曝！大量光點編隊飛
口罩「全面徵用」提早結束！　指揮中心宣布：今天起能自由購買
美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵！年紀都可當她兒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國反政府學運再升級　總理府前抗議後移往鬧區

美國首份香港自治法報告　點名林鄭月娥等損自治

大選前財政刺激方案難產！亞馬遜帶頭跌　道瓊下滑165點

台灣人「柬埔寨販毒」被逮！4人落網、1人想逃摔死　搜出3噸毒品

日本鹿兒島驚見「UFO飛越火山」　直播畫面曝！大量光點編隊飛行

日本橫濱「神祕惡臭」直逼首相菅義偉家　每月詭異往北飄臭爆車站

泰國反政府學運再升級　總理府前抗議後移往鬧區

大選前財政刺激方案難產！亞馬遜帶頭跌　道瓊下滑165點

美國首份香港自治法報告　點名林鄭月娥等損自治

台灣人「柬埔寨販毒」被逮！4人落網、1人想逃摔死　搜出3噸毒品

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

愛情長跑！他「回顧10年」求婚初戀 爸媽現身見證...女友淚崩：謝謝你

日本鹿兒島驚見「UFO飛越火山」　直播畫面曝！大量光點編隊飛行

日本橫濱「神祕惡臭」直逼首相菅義偉家　每月詭異往北飄臭爆車站

泰國反政府學運再升級　總理府前抗議後移往鬧區

大選前財政刺激方案難產！亞馬遜帶頭跌　道瓊下滑165點

美國首份香港自治法報告　點名林鄭月娥等損自治

台灣人「柬埔寨販毒」被逮！4人落網、1人想逃摔死　搜出3噸毒品

法國疫情惡化！馬克宏宣布巴黎等8大城宵禁　晚間9點後不准出門

快訊／川普14歲幼子拜倫　確診新冠肺炎

民調落後穩輸？分析師揭「百年最準指標」　以前執政黨都會贏

iPhone 12仍附贈有線耳機！全球只有這國有…神秘理由曝光

男友偷她錢去嫖妓！34E閨蜜偽裝外送茶釣魚：要約還要省開房錢

嫌女友「素顏太醜」沒面子！　男帶前女友去聚會：妳自己不化妝

芒果、南瓜、木瓜吃多會讓皮膚變黃？　醫師解釋原因

余文樂舊勞力士身價驚死人　拍賣會1887萬元起標

男男公主抱「形象有落差」遭贊助商關切！　楊宇騰林子閎爆心結：擔心爸媽不滿

日職／相信陳偉殷會越來越好　前中日龍隊友發文祝賀

五門車停貨車裝卸區！雨刷夾收費單、違規單都要繳？　警給答案

混血女模跟謝和弦拍MV！　發感謝文被網友罵翻：慎選工作

日本鹿兒島驚見「UFO飛越火山」　直播畫面曝！大量光點編隊飛行

日職／陳偉殷投球風格還是一樣！　恩師森繁和好懷念

最萌嫌犯！嘉義電梯騷擾怪客 頭戴鴨舌帽伸毛手：摸摸偶啦

國際熱門新聞

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

A片驚見女兒是主角！案情神展開

iPhone 12不附耳機　只有這例外

即／川普14歲幼子拜倫　確診新冠肺炎

男失足墜谷　警到場：屍體有2具

川普有機會　分析揭：百年最準指標

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

邪念心電感應　雙胞胎各自下毒手

尼加拉瓜「駐台大使」超正！　網暴動

法國疫情惡化！　巴黎等8大城宵禁

辯論取消　川普拜登將隔空打對台

大選前財政刺激方案難產！道瓊跌165點

更多熱門

相關新聞

《鋼鐵雨2》軍武迷能看過癮

《鋼鐵雨2》軍武迷能看過癮

朋友去過電影院之後，極力推薦我看《鋼鐵雨2：深潛行動》，我想說，那應該要先看過第一集，再看第二集吧？於是我去電影院之前，先用Netflix看完第一集，然後隔兩個小時馬上殺到電影院觀賞第二集。先說結論，其實......可以當兩部獨立電影來看，呵呵。

日本大鯨號潛艦下水　2022年3月服役

日本大鯨號潛艦下水　2022年3月服役

日本到底哪裡好？台灣人超愛...網曝關鍵主因

日本到底哪裡好？台灣人超愛...網曝關鍵主因

「出租女友」變正牌！櫻花妹戀上「乾爹」

「出租女友」變正牌！櫻花妹戀上「乾爹」

印度是「四方安全對話」成功關鍵

印度是「四方安全對話」成功關鍵

關鍵字：

日本橫濱菅義偉日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

A片驚見女兒是主角！案情神展開

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

寶特瓶裝水喝！10歲妹皮膚「流湯流1年」…媽嚇歪：月經也來了

少女玩水上摩托車跌落　下體+直腸撕裂傷大出血

口罩今天全面開放自由購買

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面