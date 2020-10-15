狠母助埋4歲女兒屍又懷胎6月　5萬交保金等不到家人...心酸原因曝光

記者白珈陽／台中報導

南投縣9月間一名4歲女童疑遭彭姓媽媽的陳姓前男友殺害後，被埋屍在名間鄉八卦山上老家旁空地。涉嫌參與埋屍過程的彭女，案發後遭收押禁見，但她日前赫然發現自己懷有6個月身孕，且稱在入看守所前不知已懷孕，相當離譜，彭女因此聲請具保停押，法官裁定5萬元交保；不過，10多天過去了，其家屬仍未出面保她，彭女認為交保金額過高，提出抗告，盼改成其他方式交保。

▲彭女與家人位在台中的租屋處，已欠繳逾6個月管理費。（圖／記者白珈陽攝）

▲等不到家人來保她的彭女，認為5萬交保金額太高，提出抗告。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

據悉，彭女與家人於台中市北屯區一處社區，承租一棟4樓透天厝。以台中而言，要租一棟4樓透天一個月平均約須3萬5000元，而彭女住處僅不到2萬，算是相對便宜；然而經側面了解，其家屬雖按時繳交月租金，但已欠繳逾半年的管理費。

每一期（3個月）管理費是4850元，彭女家屬已欠繳近萬元管理費用。該社區警衛表示，社區內住戶幾乎都是自買自住，只有少數幾戶是以承租方式，他們是其中一戶；每當催繳管理費時，對方雖會口頭答允會繳納，但沒有一次收到，如今10月已是第3期，也不知道會不會繳，猜測應是經濟有困難，彭女認為交保金額過高也是其來有自。

外傳彭女家屬因彭女屢次闖禍，已感心累，此番更進入看守所之後才知曉自己已經懷孕，還已有6個月，離譜的作為令家屬相當「切心」。《ETtoday新聞雲》欲訪問彭女家屬，但家屬才剛返家，一見記者便眉頭深鎖，快步走入家中並拉上鐵門。

▲彭女家屬一見記者便眉頭深鎖，快步走入家中並拉上鐵門。（圖／記者白珈陽攝）

鄰長表示，彭女一家人約是2年多前搬來，但鮮少與鄰居互動，在事件發生以前，該戶似乎還住不少人，門外都停著5、6台機車，事件發生後，人似乎都不見了，大門幾乎不開，偶爾才會有人回來。鄰居也說，彭女家人幾乎不與鄰居打交道，更不清楚他們從事何種行業。

這起事件源於6月中旬，彭女（29歲）將4歲女兒帶到陳姓前男友（37歲）的租屋處，7月初彭女回去找平時照顧女童的外婆時，卻沒帶著女童現身，因此引起外婆懷疑並向警方報案。

警方8月24日成立專案小組，認為彭女、陳男涉嫌重大，但問案時都避重就輕；直到女童9月2日的生日時，才成功突破兩人心防，趕到南投埋屍地點搜索。陳將女童埋在八卦山老家雞寮旁的空地，用黑色塑膠袋裝好遺體後，才埋入約70公分深的洞中。

▲▼涉嫌虐死女童埋屍的陳嫌。（圖／資料照／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）

檢方認為，陳男涉犯傷害致死以及侵害屍體，而彭女則涉犯侵害屍體，認定兩人犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯跟逃亡之虞，聲押羈押禁見獲准。

南投地院指出，根據《刑事訴訟法》第114條規定，羈押被告若懷胎5月以上，如經具保聲請停止羈押，不得駁回。彭女得知自己懷孕6個月之後，在9月下旬依法聲請具保停押，獲法官裁定5萬元交保、限制住居。但過了10多天，彭女一直等不到家人來保她；而她想重回自由，認為無法負擔5萬元的交保金額，因此提出抗告，盼改其他方式交保。全案仍待台中高分院裁定。

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