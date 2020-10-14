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正妹穿戰服面試！主管喊「該錄取她嗎？」網暴動　本尊曝光啦

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一位男網友公司徵才時，來了一位正妹。（翻攝自「爆廢公社公開版」）

圖文／鏡週刊

正妹應徵要不要錄取她？一位男網友在「爆廢公社公開版」驚問「主管問該錄取她嗎？」並附上應徵妹的照片，一曝光秒湧進大票網友按讚，留言直喊：「這種不請？絕對要錄取的壓！」

現今工作不好找，加上疫情更是困難，就有一位男網友在 「爆廢公社公開版」 臉書社團大問，「主管問我該錄取她嗎？」並拍下正妹美照，只見對方在認真的寫著資料，飽滿長輩還呼之欲出！

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豐滿正妹去應徵工作，穿著引發網友暴動。（翻攝自爆廢公社公開版）

照片中，應徵的長髮正妹穿著低胸上衣配上短裙，相當典雅又性感，傲人的長輩露出1/2，上帝視角讓人看的小鹿亂撞，照片一曝光，秒掀起大票網友討論，紛紛表示：「有誠意加分」「不錄取太可惜了，多麼賞心悅目阿！」「錄取當老婆」「創造美好的工作環境，從你我開始」，不過也網友笑說，「不行，因為沒自己的份」「不錄取，因為會自肥老闆」。」

  1. 正妹姚采辰因面試戰服引起網友關注。（翻攝自姚采辰IG）
  2. 正妹姚采辰身材姣好。（翻攝自姚采辰IG）

隨即就有網友神到這位應徵妹，原來正妹姚采辰在網紅圈小有知名度，IG高達61.7萬人追捧，擁有豐滿上圍的她，經常在個人社群公開生活點滴，也常不吝嗇地分享性感照。


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