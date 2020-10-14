管浩鳴現身台灣駐港辦！港媒：幫陳同佳辦赴台簽「被拒收」

記者蔡紹堅／綜合報導

港媒14日報導，協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴下午4時出現在台灣駐香港辦事處，疑為陳同佳與自己辦理赴台簽證。不過，報導也指出，駐港辦人員拒絕了管浩鳴的申請，要求他應與台灣建立的「單一投案窗口」聯繫。

報導提到，管浩鳴14日下午4時來到位於香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處，手上還拿著一份文件夾，裡面裝有許多文件與護照，疑似是為了陳同佳與自己申請赴台簽證。

對於來到辦事處的理由，管浩鳴並未說明，只表示「有點事辦」。

不過，報導也指出，管浩鳴的申請遭駐港辦人員當面拒收，並被要求應與台灣建立的「單一投案窗口」聯繫。

▼陳同佳去年在港出獄，由管浩鳴（右）陪同離開。（圖／路透社）



陳同佳前年在台灣殺害女友潘曉穎，返回香港後因洗黑錢罪入獄，於去年10月刑滿出獄，承諾將赴台灣自首（投案）面對司法，但出獄至今已近一周年，卻尚未來台。

由於陳同佳遲遲未來台投案，死者潘曉穎的母親相當不滿，近期接受多家媒體採訪，呼籲陳同佳盡快赴台投案，並表示願替陳同佳安排機票與一切交通。

在潘曉穎母親的喊話下，陳同佳才開始有了動作，他首先公布了一段錄音檔，強調自己赴台意願未改變，並請了台灣的律師協助聯繫司法警察機關，遞交相關陳狀。