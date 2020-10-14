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獨／淡水居檢女「沒戴口罩趴趴走」3度拒絕集中檢疫　衛生局強制移送

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▲▼淡水居家檢疫趴趴走個案。（圖／民眾提供）

▲淡水一名居家檢疫者違規外出，遭民眾爆料。（圖／民眾提供）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣嚴格執行入境居家檢疫14天，也針對違規者重罰和強制集中安置檢疫，但近日又有一名位在淡水的檢疫者不僅違規趴趴走，還拒絕配合集中檢疫，爆料者也直指，該名檢疫者幾乎每天都外出，還沒戴口罩，活動範圍最近的是竹圍捷運站，也推測該名檢疫者會搭大眾運輸工具。新北市衛生局也在今強制送集中檢疫。

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據可靠人士了解，該名女子曾過境美國，4日回台灣，並非該社區住戶，回台登記隔離地點為居住在該社區的男友家，但從入住至今，每天仍自由進出，並未實行隔離，因此被舉報。

爆料者表示，該名女子在10/12晚間7點疑似離開住所，電子定位系統也發出通報，警員和里長等人也立即抵達現場訪視，就直接在通報地點大樓入口處發現該名檢疫者，在規勸後，才在晚間11點配合返家。

由於中央流行疫情指揮中心日前已發佈檢疫者違規除了重罰10萬至100萬罰鍰之外，還要執行強制安置集中檢疫。隔天防疫人員一早再度前往檢疫者家中，向該名檢疫者聲明相關規定，但對方堅決不願意配合集中檢疫。防疫人員下午第三度前往，該名檢疫者仍拒絕配合，而該社區其他住戶也接連抗議，要求執行單位強制安置。

新北市衛生局也表示，經過強力勸導後，今天已將該檢疫者強制移送集中檢疫，並開罰20萬元，後續將調查有無重大情節，若有重大情節，會再加重裁罰。

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