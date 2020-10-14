李善植／吉卜力劇照迷因梗圖大爆發　侵害著作權嗎

▲吉卜力工作室日前宣布開放400張劇照引發網友以此製作梗圖，但這樣做沒有侵害著作權嗎？（圖／野生動物急救站授權提供）

曾製作包含《龍貓》、《魔女宅急便》等經典電影動畫的日本吉卜力工作室日前宣布，開放網友使用包含《神隱少女》等八部動畫作品共計400張劇照，給大家在「常識範圍內」自由使用，引起宮崎駿迷的熱烈討論，並在社群軟體Facebook及Instagram掀起一陣利用劇照創作的梗圖風。但是，吉卜力工作室並無明確解釋什麼叫做「常識範圍內」自由使用，導致許多網友並不清楚使用的界線在哪裡？如何運用才是既有梗，又不會侵害著作權？

著作權，分為「著作人格權」與「著作財產權」，所謂著作人格權包括公開發表權、姓名表示權及禁止不當修改權；而著作財產權則因不同之著作類別，包括重製權、公開口述權、公開播送權、公開上映權、公開演出權、公開展示權、改作權等等。因著作人格權專屬於著作人本身，無法讓與他人，所以一般所稱之授權使用，係指著作財產權之授權，原則上如果未經著作權人之授權，是不得任意使用他人之著作。因此，任意將電影劇照、相片、圖畫拿來加字、改作，即便只是趣味，未有營利性質，仍可能構成侵害他人之著作權。

不過，縱然取得著作權人之授權，在利用著作時，仍應避免侵害著作人格權，也就是不得妨害著作權人之公開發表權、姓名表示權及禁止不當修改權。以本次吉卜力工作室開放使用之400張劇照為例，雖著作權人同意網友使用相關劇照，但網友加入文字改作成梗圖時，不宜在其上附上自己的姓名，否則可能會讓人誤認劇照為網友所作，而侵害著作權人之姓名表示權；也不宜使用嚴重扭曲著作人立場或違反公序良俗的字眼，甚至大幅度的P圖竄改，以上都會被視為破壞原著精神，而屬不當修改之損害著作人格權。

此外，由於吉卜力工作室並非無條件地開放民眾使用劇照，而是希望民眾在「常識範圍內」自由使用，也就是說，著作權人並非全部讓與其著作財產權，民眾使用相關著作時，自應特別留意既然著作權人有條件地保留其著作財產權，為避免日後發生爭議，建議仍應符合我國《著作權法》第65條「合理使用」之相關規範，也就是改作的梗圖不要作為營利使用，避免影響原著作潛在的商業利益，且要記得標明相關劇照的出處。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●李善植，臺中市政府法制局長，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場。