真「黑白大廚」！更保台北分會助更生人考取餐飲證照　做真情料理

▲更生保護會台北分會舉行「感恩的心 真情料理」活動，法務部政務次長徐錫祥（左三）到場鼓勵。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會台北分會於日前舉行「感恩的心 真情料理」活動，由學習餐飲的更生學員親手做料理，向陪伴他們走復歸社會道路的貴人，表達感謝之意。這批更生人以往都是因為觸犯法律，進入監獄服刑；如今出獄後，洗去身上的污漬，重新學習料理，並考取餐飲證照，迎向光明道路，真可謂更生界中的「黑白大廚」！

更保台北分會為了慶祝母親節與實踐柔性司法精神，於今年5月5日舉行本活動。活動邀請法務部政務次長徐錫祥，以及法務部保護司司長洪信旭、參事林嚞慧、臺北地檢署檢察長王俊力及更保臺北分會主任委員林炳耀共襄盛舉。本活動除了歡慶母親節以外，也是更北台北分會的中餐丙級證照培訓班成果展，由北檢、更保臺北分會與「永老師餐飲研究苑」合辦，經過12堂課程，共6位學員參訓，其中5人成功考取證照，為就業與創業奠定基礎。

更保台北分會指出，「中餐丙級證照」對更生學員而言，是投入餐飲界重要的入門磚。而為強化其職能、提升就業力，臺北地檢署與臺北分會特別合辦證照班，協助學員掌握餐飲技能，為創業就業奠基。但近年來，國內監所受刑人中近半為毒品犯，另公共危險入監者比例攀升，且62%為中重度酒癮者。由於這些都是再犯率很高、難以脫離成癮性的犯罪，一旦學員遇到挫折，又轉而尋求毒、酒的慰藉，反而前功盡棄；這也突顯更生人面臨毒癮與酒癮雙重挑戰。

另外更保台北分會強調，本次活動不僅展現學員感恩之情，更象徵社會接納的累積。未來分會將持續辦理電腦、泡菜、夜市小吃、烘焙等多元課程，協助更生人拓展技能、穩健前行。