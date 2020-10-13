王以凡／《鬼滅之刃》看見遭創傷侵蝕後扭曲的人格

日本漫畫家吾峠呼世晴的《鬼滅之刃》，一直是青少年或動漫迷的熱門話題，漫迷甚至以「神作」來形容，最近拜NETFLIX上架機緣，我也跟著追劇、追漫畫，追到廢寢忘食，看完大結局才心滿意足地回歸正常生活。

《鬼滅之刃》故事主線很單純，主角一家被鬼王滅門，只留存一個被轉化為鬼的妹妹，為讓妹妹變回人類，主角加入鬼殺隊，帶著妹妹邊殺鬼、邊尋找治療方法。

這樣一齣冒險殺鬼動作劇為何能吸引我，讓我特別關注呢？劇裡運用大量回憶畫面，鋪設出各角色的背景，顛覆一般非黑即白的設定，無法單純用善惡去看待每個人物。作者細膩的呈現每個食人鬼過往在家庭或人生際遇遭受的挫折、創傷，引領觀眾爬梳他們的傷痛，讓人理解在創傷侵蝕下，會如何扭曲人的性格與行為。也因此，看著《鬼滅之刃》時，我一直覺得在看動漫版的「童年逆境經驗研究」（Adverse Childhood Experiences，簡稱ACE）。

童年逆境經驗研究（Adverse Childhood Experiences）

「童年逆境經驗研究」起始於1980年美國一位減肥門診醫師為找出減重復胖病患失敗原因，他做了很多調查與研究，某次與復胖女性病患會談時，他口誤將「幾歲開始有性行為？」問題，問成「開始有性行為時，妳體重多重？」，得到「40磅」（18公斤）的答案，追問下去，發覺這位女病患第一次性行為時是4歲，對象則是她的父親。

此次因口誤問出病患童年受暴經歷，醫界才開始留意兒時受虐經歷對成人健康的影響，進而研究出「兒童期不良經歷」（Adverse Childhood Experiences, ACEs）問卷，包含被照顧者：1.羞辱怒罵；2.施以肢體暴力；3.性騷擾或性侵害；4.情感或情緒上的忽略；5.生理上的疏忽照顧；6.棄養或父母離異；7.目睹母親被家暴；8.與藥酒癮者同住；9.與精神疾患者或試圖自殺者同住；10.家人入獄等情形。

▲兒童期遭遇較多逆境創傷，成年後罹患疾病或有藥酒癮，甚至自殺的機率，將高於未曾受創傷者。（圖／視覺中國）

經過調查研究，科學家發現若經歷4種以上ACEs經驗的人，86％會有肥胖、退縮、憂鬱或自殺傾向等危害健康的問題。這讓世人理解，兒童期遭遇較多逆境創傷的人，長大成年後罹患疾病或有藥酒癮，甚至自殺的機率，將高於未曾受創傷或受創傷經驗較少者。

行為偏差者恐有童年受創經驗

童年曾受創傷者，除了生理、心理健康會受影響外，因長期承受負面情緒與壓力，也容易出現注意力不集中、過動衝動或對立反抗的行為。他們情緒常處於緊繃，容易過度解讀他人的言語或動作，例如別人不經意的眼神，卻誤以為是對他挑釁或貶損，馬上回以強烈反應，進而引發衝突。

這樣的孩子在學校常會惹出麻煩，成為老師、同儕眼中的「問題人物」，倘若一直沒有人能看到他的傷，去理解他、接納他、協助他，反而持續把「問題」、「偏差」的標籤貼在他身上，時日一久，外顯的行為問題只會越發嚴重。他在群體中也會感到格格不入，逃學、逃家、在外結交不良友伴，最後出事被移送法院，這也是常見的觸法少年養成路徑。

在法院工作場域，我見過被父親亂倫或網友誘騙性侵的逃家少女、遭受家暴逃家而習慣不羈生活的街童、目睹母親被家暴或上吊自殺的自殘少年、被沉迷線上遊戲媽媽忽略餵養的社福安置少年、被關在家裡當動物豢養的智能障礙少年、在家協助照顧思覺失調症家人及與吸毒親屬共居的暴衝少年、被母親遺棄因缺愛而吸毒喝酒經常斷片的少女……。當深入了解他們的遭遇與承受的壓力後，心中總會感到萬般不捨，可以理解他們走到觸法非行的無奈。著手輔導時，卻是困難重重，其積存已久的創傷，讓行為惡化難解，常超出輔導者或相關行政資源應變能力，輔導措施常趕不及孩子的行為變化。當他一再觸法、傷人傷己，無計可施下，往往只剩資源更貧瘠的矯正學校可以選擇。

創傷知情訓練：學習理解孩子脫序行為

要怎麼避免走向無奈的選擇呢？我認為，除了及早發現孩子的創傷、及早介入協助外，沒有其他更好的方法。畢竟越晚處理，傷害越深，也越難復原。因此，與孩子最接近的專業人員，例如學校教師、社工、輔導人員、法院調查保護官，都該接受「創傷知情」訓練，培養敏銳辨識能力，學習以理解而非譴責的態度面對孩子情緒與脫序行為。

而在《少年事件處理法》修法，司法強制手段不再介入處理偏差行為兒童的變革之後，更該優先對國小教師進行全面培訓，如能在國小階段就能發覺孩子的創傷，及早啟動教育輔導、社會福利、醫療衛生、家庭處遇等資源，共同協助孩子，遏止傷害，營造出一個安全與體諒的環境，讓孩子慢慢癒合復原。

談及此，如果我引起你對「童年逆境經驗研究」的興趣，或許你可以先觀賞《鬼滅之刃》，若能從劇中覺察到每個強大惡鬼背後因為曾經受傷而帶來的脆弱，那代表你已經朝向成為「創傷知情者」邁出第一步，接續可以延伸閱讀《遍體鱗傷長大的孩子，會自己恢復正常嗎？》、《深井效應：治療童年逆境傷害的長期影響》兩本書，希望大家都願意吸收相關知能，只要願意理解，相信各位必能成為幫助受傷孩子們恢復健康人生的重要關鍵者。

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●王以凡，桃園地方法院調查保護室主任調查保護官。以上言論不代表本公司立場。