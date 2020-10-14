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台灣貴4000元！想買iPhone 12　他「一查價美金匯率」氣壞了　

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

貴4000元！想買iPohne 12他一查美金匯率氣壞了（圖／蘋果發表會）

▲iPhone 12全系列發表，最便宜的mini版起步為699美元，無印版則是799美元。（圖／蘋果發表會）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果新iPhone全系列發表，今年新增的mini版讓起步價降至23900元起。不過就有網友發現，近期新台幣兌美元大升值，以iPhone 12為例，發表會上售價寫著799美元，匯率換算後只要23115元，和台灣公布的26900相比便宜了近4000元。

蘋果年度發表會結束後，多位網友不約而同在PTT、Mobile01等論壇上關心起美、台iPhone 12的價差，尤其今年台幣強升，台幣兌美元匯率升破29元一舉突破「楊金龍防線」後，最高升至28.64元朝「彭淮南防線」挺進，眾人期待買高檔舶來品更便宜。

網友指，無印版IPhone 12（64GB）發表會上寫著售價799美元，隨便用匯率換算機按一按只要23115元，可是台灣蘋果官網定價卻是26900元，兩者價差高達3785元，「為什麼台灣iPhone都賣特別貴？」

文章吸引不少網友留言吐槽，「因為台灣人信仰值高」、「台灣盤子多阿，越貴越好賣」、「太便宜不敢買」、「長大一點你就會發現，房、車、3C都比別人貴」、「通路、廣告、運費都得要錢吶。」

貴4000元！想買iPohne 12他一查美金匯率氣壞了　（圖／翻攝PTT）

▲網友貼出正確的美版價格，iPhone 12不綁約情況下，未稅價829美元。（圖／翻攝PTT）

不過也有熟悉美國稅率的網友指出，每年蘋果發表會後，網上總會出現一群精算師發表各種匯率換算，「很多人看發表會，都以為真的在美國只要799（美元）起就能買一隻空機iPhone 12！」他附上美國主要電商價格截圖，指799美元是電信商補貼後的價格，選綁AT&T或Verizon才有。

換言之，以iPhone 12為例，在美國若是買無鎖版本的價格為829美元（約新台幣23982元），且這數字是「稅前」，以紐約州稅率8.875%來說，要買一隻純空機、可用任何電信商的iPhone 12，最後總價會是902.57美元（約新台幣26111元），「台灣售價26900（元），根本沒有貴到哪裡去啊！」

※iPhone 12 / 12 mini 售價

iPhone 12 mini 64GB：NT$23,900
iPhone 12 mini 128GB：NT$25,500
iPhone 12 mini 256GB：NT$29,000
iPhone 12 64GB：NT$26,900
iPhone 12 128GB：NT$28,500
iPhone 12 256GB：NT$32,000

※iPhone 12 Pro / Pro Max 售價

iPhone 12 Pro 128GB：NT$33,900
iPhone 12 Pro 256GB：NT$37,400
iPhone 12 Pro 512GB：NT$44,400
iPhone 12 Pro Max 128GB：NT$37,900
iPhone 12 Pro Max 256GB：NT$41,400
iPhone 12 Pro Max 512GB：NT$48,400

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