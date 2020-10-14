iPhone12「太平洋藍」美出新境界！網一看定價嘆：台灣吃定果粉

▲iPhone 12新色不讓果粉失望。（圖／記者洪聖壹攝）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果今（14）日進行秋季第2次發表會，iPhone12系列手機終於問世，PPT「ios」板上聚集不少熬夜跟直播的果粉討論，除了對新色相當滿意，也提到近期美金跌成這樣，台灣定價卻仍偏高，是「吃定果粉」。

Pro系列萬眾矚目的藍色命名為「太平洋藍」，不鏽鋼設計呈現的超質感讓果粉非常滿意，12及mini系列的綠色也被認為會相當搶手。

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▲iPhone 12綠色也是一亮點。（圖／記者柯沛辰攝）



12mini採用5.4 吋的尺寸，搭載雙鏡頭，不少網友稱它是「小手救星」，「mini比8小，但螢幕更大，這個好猛！」、「喜歡小手機 mini剛剛好」，但也有人擔心mini的續航力會因為尺寸被影響。

▲PTT「iOS板」充滿討論串。（圖／翻攝自PTT）



iPhone12容量從64GB起跳，售價799美元，台幣2萬6900元，iPhone12mini售價699美元起，台幣2萬3900元，iPhone12Pro容量從128GB起跳，售價999美元，台幣33900元。

台灣售價出爐後，雖然比11的最初售價低，但還是許多網友不能接受，紛紛表示「現在美元跌成這樣還敢賣這麼貴？」、「匯率也讓我不是很舒服」、「這價錢開的真的很爛阿 i11賣太好就開始囂張了」、「匯率真盤」。

▲▼台灣定價讓網友不太滿意。（圖／翻攝自PTT）

