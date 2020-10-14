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MagSafe復活！蘋果「配件新玩法」超轟動：手機、手錶同時充電

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▲▼MagSafe。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果重新復活MagSafe，新玩法造成轟動。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果今（14）日凌晨發表會除了發表最新iPhone 12系列外，另一看點就是重新復活「MagSafe」，發展出多種充電方式，打造全新的「MagSafe磁性生態圈」。

MagSafe首次出現在2006年，用於Mac電腦的電源插頭，透過磁力固定，避免有人絆到電線時，筆電被拖到地板上。今年重新推出的MagSafe，藉由將iPhone 12背面的線圈集成磁鐵，可以不拿下保護殼就充電，還可用手機背面吸住票卡型的「錢包」，或識別其他MagSafe生態圈配件，使玩法更多樣。

▲▼新無線充電－磁吸式充電（MagSafe）。（圖／記者許凱彰攝）

▲MagSafe可幫iPhone、Apple Watch充電。（圖／翻攝自蘋果）

蘋果在發表會中指出，磁體能高效充電、避免屏障阻擋，又能安全提供高達15瓦功率，使充電更加迅速。其中，磁吸無線充電器MagSafe Charger和MagSafe Duo Charger（雙向充電）可幫iPhone、Apple Watch同時充電，外出時摺疊便於攜帶。

由於MagSafe新增的功能可感應磁場強度，使iPhone 12立即識別其他配件，服務更迅速。蘋果指出，任何MagSafe磁吸配件都能輕鬆扣在iPhone 12背面，不管是矽膠、透明、皮革保護殼，都能用磁體扣上取下，也能吸住名片大小的錢包，來放置票券、卡片等。

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