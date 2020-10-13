影／桃園縱火狂魔到處燒！多家幼兒園被恐嚇保護費　升級「放炸彈」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區最近發生多起幼兒園縱火案，檢警鎖定蔡姓男子涉有重嫌，蔡男11日凌晨穿著雨衣在桃園區大業路民宅放置假炸彈恐嚇取財，檢警循線拘捕蔡男到案，並在其住處起出衣物等相關證物，桃檢偵訊後依公共危險罪嫌且有逃亡、串證之虞向地院身壓；桃園地院13日上午裁定蔡男依縱火罪裁准羈押但不禁見。

▲桃園市蔡姓男子連續向幼兒園縱火，甚至放置爆裂物，警方調閱監視畫面查出經常穿著雨衣犯案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，桃園市桃園區今年9月間接連發生多起縱火案，包括自用小貨車、轎車、民宅、虎頭山經國梅園電源控制箱、桃園榮民醫院後門停放機車、法務部矯正署少年輔育院舊宿舍、某家幼兒園電梯與辦公室遭縱火等案，桃園警方成立專案小組調查，根據消防局鑑識人員會勘認定人為縱火之嫌很大。

▲桃園市蔡姓男子連續向幼兒園縱火，甚至放置爆裂物，桃園警方12日持拘票到蔡男住處拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方鎖定35歲蔡姓男子涉有重嫌，經報請桃檢檢察官揮偵辦，查出蔡男11日凌晨1時許，身穿雨衣變裝在桃園區大業路某處公寓放置假炸彈與恐嚇信，還按鈴向住戶恐嚇取財，警方持拘票循線在蔡男住處將蔡男拘捕到案，並起出縱火時穿著雨衣、爆裂物等相關證物。

桃檢偵訊時，蔡男否認縱火與恐嚇取財等相關犯行，檢察官則依起獲相關證據，依公共危險、恐嚇取財等嫌重大，且有逃亡、串證及反覆實施同一犯罪之虞，向地院聲請羈押，桃園地院13日開庭後裁准羈押但未禁見。

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