　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒讀大學父探望「只聽喘氣聲」門反鎖　鎖匠趕到已來不及

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市紀姓男子5日前往兒子住處探視，卻聽見兒子在大門後喘息與跌倒聲音，送醫後仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紀姓男子5日前往兒子住處探視，卻聽見兒子在大門後喘息與跌倒聲音，送醫後仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市紀姓男子北上桃園念大學，5日上午，父親前來住處按鈴欲探視，紀姓男子應門前卻不支倒地，父親隔著大門聽見兒子喘息與跌倒聲音，呼叫時卻未見回應，趕緊找來鎖匠開門發現兒子已昏迷，送醫急救後仍回天乏術；檢警發現現場無外力介入，已排除他殺嫌疑，檢警已抽血送驗以釐清真正死因。

檢警指出，死者是23歲的紀姓男子，原本住在高雄地區，因求學北上桃園市，平日在平鎮區居住，父親為照顧兒子常常前往探視，5日上午至其住處探視，按鈴後聽見兒子腳步與喘息聲，後來突然沒聲音，紀姓男子父親大聲喊叫沒回應，直覺有異找來鎖匠開門，發現兒子昏倒在門前2公尺處，趕緊打119向消防隊求救，送醫到院前已四肢僵硬，急救後仍宣告不治。

死者父親透露，兒子生前因壓力問題有服食安眠藥習慣，並無其他不良素行，警方在查現場勘查後確認並無外力介入，死者生前也無吸毒或用藥等習慣，僅長期服用安眠藥，平鎮警分局6日已報請桃檢相驗，檢察官率法醫相驗查出，紀姓男子並無外傷，至於真正死因法醫已抽血送驗，遺體則已由家屬領回。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►特戰下士修吊橋繩索斷裂！頭部遭滑輪擊中腦損...獲國賠1070萬

►影／桃園八大行業失望了！　鄭文燦：視防疫需求觀察「暫不開放」

►印尼外傭「遺棄失智老人」落跑　到外縣市工作還PO：我的生活好棒棒

ET快訊
妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局…綠光夫告不成
美意變調？10萬貸款7天速入帳　網曝「3年利息1400」爽買
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紓困被拒！高雄低收男自殘　警壓制「吐真心話」讓網哭了

練台生向罹難者上香！錢櫃想先付200萬賠償金　3家屬害怕拒收

兒讀大學父探望「只聽喘氣聲」門反鎖　鎖匠趕到已來不及

被爆染病墮胎遭網酸「鮑鮑換包包」　亞洲波神大受傷：已不信任對方人品！

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局…綠光夫告不成哭了

想買草間彌生南瓜版畫…收藏家扮神秘運將現身　他開心付錢驚知「攏系假」

不爽小三討300萬…人夫曝「激烈壞壞細節」：用小黃瓜又出血！嗆讓正宮告通姦

特戰下士修吊橋繩索斷裂！頭部遭滑輪擊中腦損...獲國賠1070萬

台南安平超商前開轟路人　槍手落網辯稱：啊！我認錯仇人

移動式紅綠燈捕捉機！砂石車「防沙網」一柱朝天　後車目睹悲劇全程

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

台爭取參加WHA！陸外交部回應　「中央政府已為台灣地區妥善安排」

紓困被拒！高雄低收男自殘　警壓制「吐真心話」讓網哭了

練台生向罹難者上香！錢櫃想先付200萬賠償金　3家屬害怕拒收

兒讀大學父探望「只聽喘氣聲」門反鎖　鎖匠趕到已來不及

被爆染病墮胎遭網酸「鮑鮑換包包」　亞洲波神大受傷：已不信任對方人品！

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局…綠光夫告不成哭了

想買草間彌生南瓜版畫…收藏家扮神秘運將現身　他開心付錢驚知「攏系假」

不爽小三討300萬…人夫曝「激烈壞壞細節」：用小黃瓜又出血！嗆讓正宮告通姦

特戰下士修吊橋繩索斷裂！頭部遭滑輪擊中腦損...獲國賠1070萬

台南安平超商前開轟路人　槍手落網辯稱：啊！我認錯仇人

移動式紅綠燈捕捉機！砂石車「防沙網」一柱朝天　後車目睹悲劇全程

不斷更新／申皓瑋、胡金龍安打得分　5局樂天6比1富邦

手機線插肚肚！　萌喵被媽捉弄炸毛森77伸貓掌伺候：不用幫我充電

陳其邁將與美國衛生部副部長視訊　探討防疫、美台合作

「中毒癱軟」到處都是…LG印度廠毒氣猛洩　方圓3Km至少13死5000傷

中職／全球首場有觀眾職棒　中信兄弟找口罩國家隊開球

納粹幫兇脫罪成功！德國「司法最大汙點」揭穿…舉國震驚醜聞熱議7週

紓困被拒！高雄低收男自殘　警壓制「吐真心話」讓網哭了

麥莉坦言生活未受疫情影響　揪「名人好友群」直播談抗疫：陪大家一起熬過

WSBL／盼助陳亭羽奪年度最佳新人　邱啟益：單打需強勢

春風化身惡老闆「搶師弟錢」　狠噹：人氣怎麼這麼低

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

女兒遭「私刑」險死！母約談判...殺手突竄出狂砍報復

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

「瑪莎拉蒂男」性侵高階女主管！二審案情大逆轉

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

夫妻失和 JAGUAR名車遭棄置拍賣

更多熱門

相關新聞

「政院宣布放疫情假」轉傳假訊息　男大生慘了

「政院宣布放疫情假」轉傳假訊息　男大生慘了

北市刑大日前接獲線報，有民眾在通訊軟體散佈關於新冠肺炎（COVID-19）疫情不實訊息，內文指出，「行政院宣布全台9縣市明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期……」之言論，警方循線追查涉案男子到案。

男大生掐脖逼復合挨告　竟要女方道歉

男大生掐脖逼復合挨告　竟要女方道歉

男大生「現在有點危險」不回家了！老媽撿到槍

男大生「現在有點危險」不回家了！老媽撿到槍

虐殺80貓！還製影片販賣：保證會興奮

虐殺80貓！還製影片販賣：保證會興奮

「刀架陳時中脖子上」　警鎖定Dcard原PO

「刀架陳時中脖子上」　警鎖定Dcard原PO

關鍵字：

男大生住處昏迷送醫不治

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

高嘉瑜自曝司法院狂打電話 林輝煌致歉因急著解釋

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

更多

最夯影音

更多
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面