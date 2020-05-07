兒讀大學父探望「只聽喘氣聲」門反鎖　鎖匠趕到已來不及

▲紀姓男子5日前往兒子住處探視，卻聽見兒子在大門後喘息與跌倒聲音，送醫後仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市紀姓男子北上桃園念大學，5日上午，父親前來住處按鈴欲探視，紀姓男子應門前卻不支倒地，父親隔著大門聽見兒子喘息與跌倒聲音，呼叫時卻未見回應，趕緊找來鎖匠開門發現兒子已昏迷，送醫急救後仍回天乏術；檢警發現現場無外力介入，已排除他殺嫌疑，檢警已抽血送驗以釐清真正死因。

檢警指出，死者是23歲的紀姓男子，原本住在高雄地區，因求學北上桃園市，平日在平鎮區居住，父親為照顧兒子常常前往探視，5日上午至其住處探視，按鈴後聽見兒子腳步與喘息聲，後來突然沒聲音，紀姓男子父親大聲喊叫沒回應，直覺有異找來鎖匠開門，發現兒子昏倒在門前2公尺處，趕緊打119向消防隊求救，送醫到院前已四肢僵硬，急救後仍宣告不治。

死者父親透露，兒子生前因壓力問題有服食安眠藥習慣，並無其他不良素行，警方在查現場勘查後確認並無外力介入，死者生前也無吸毒或用藥等習慣，僅長期服用安眠藥，平鎮警分局6日已報請桃檢相驗，檢察官率法醫相驗查出，紀姓男子並無外傷，至於真正死因法醫已抽血送驗，遺體則已由家屬領回。



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