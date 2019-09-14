快訊／桃園婦「鐵捲門壓頸」…頭朝外慘死自家門口！警調查驚見遺書

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區14日清晨一名甘姓婦人受困在自家鐵捲門下，頭朝外、腳朝內，大園消防分隊救護人員趕抵時，甘婦已無呼吸心跳，送醫急救後還是宣告不治，警方調查意外發生原因，現場查出留有遺書，家屬對死因沒有意見，但備感哀傷，全案正由警方調查中。

▲桃園市大園區14日清晨發生78歲婦人被鐵捲門壓住，警消到場全力搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區14日清晨發生78歲婦人被鐵捲門壓住，警消人員施以ＣＰＲ。（圖／記者沈繼昌翻攝）

14日清晨6時50分，大園區新生路某處民宅發生鐵捲門壓住婦人意外，大園消防分隊救護人員趕往處理時，發現78歲甘姓婦人被鐵捲門壓住頸部，僅露出一顆頭顱朝外，當時婦人已昏迷無意識，救護人員先將鐵捲門頂住，婦人被救出後已無呼吸心跳，經施以CPR（人工心肺復甦術）後緊急送醫急救，但最後仍宣告回天乏術。

大園警方到場了解意外發生原因時，查出甘婦在現場留有遺書，家屬對此都未表意見，但都非常難過，警方正調查甘婦尋短原因。

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