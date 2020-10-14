「坐牢綠委」小20歲女友身分起底！秘交瞞助理　入監探視才曝光

▲高志鵬（右）休假第一站就直奔三重接女友（左），2人大包小包提著名產、家用品，準備共享中秋天倫樂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

因案入獄的前民進黨立委高志鵬爆出新戀情！本刊調查，這名氣質美女姓蔡，與高相差逾20歲，不過高相當保護這段戀情，放假返家探視期間，與女友一直保持社交距離，就連出入住處也都躲躲藏藏，須相隔5至10秒、一前一後步出大樓，最後才會合體搭車離去。

本刊調查，這名氣質女約30多歲，是一般上班族，與57歲的高相差約20歲。友人說，高入獄前就已和蔡交往，或許是因過去戀情常遭媒體曝光而備受關注，高格外保護這段戀情，2人互動相當低調，甚至連以前的助理在高入監前，都不知有蔡女存在。

高志鵬移監八德外役監之前原在宜蘭監獄服刑，友人說，蔡女當時就曾透過黨內立委安排特別接見探視高，高的友人才恍然大悟2人正在交往。

本刊觀察，高休假返家探親期間，雖與女友同住一棟大樓、出入幾乎都搭同輛車，卻時時維持社交距離避免同框。2日下午約4點，本刊直擊高與蔡先一起搭電梯抵達住處一樓，但準備步出住家時，卻由戴著口罩的蔡女走在前方，拎著一只資料袋的高先躲在住處大樓內，相隔了5秒才隨後跟上，互動格外小心翼翼。

一起出門的2人下午分開行動，黑色廂型車先載高前往三重高中附近拜訪友人，再載蔡前往市民大道附近，直到傍晚5點，蔡回到高志鵬的三重住處休息，晚上7點多，蔡女換裝後，才又一個人返回杭州南路的住處與高相聚。

高返家探親第3晚、3日晚上6點多，與母親、蔡女3人一同自杭州南路的住處下樓準備出門聚餐，高與蔡維持一慣一前一後上車的模式，高與媽媽先上車，相隔10秒後，蔡女才隨後跟上，接著3人搭了同輛車前往北市南京東路的逸仙樓與其他家人聚餐，一行人共享天倫之樂直到9點半才陸續步出餐廳。

本刊直擊，與家人享用大餐後的高志鵬與女友，依舊一前一後踏出餐廳大門，還很有默契地一出室外就戴上口罩，相較於身旁開心聊天的高家人都未戴口罩，2人顯得格外謹慎。



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